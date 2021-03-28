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"... Δραματική η κατάσταση στις Μ.Ε.Θ... " - π. Βασίλειος Βολουδάκης
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50 views • March 28, 2021
Ο π. Βασίλειος Βολουδάκης ανασύρει μια δημοσίευση του in.gr για τις Μ.Ε.Θ απο το μακρινό....2019!! Που τότε όλα ήταν καλά και τα νοσοκομεία "δούλευαν στη πένα" γιατί δεν είχαμε "πανδημία".
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Ευχαριστούμε για το χρόνο Σας και στις προσευχές Σας θυμηθείτε κι εμας.
Επίσης αν συμφωνείτε κι Εσείς πως η κρίση που βιώνουμε είναι πρώτιστα κρίση Αξιών παρακαλώ στηρίξτε το κανάλι με εγγραφή και διαδίδωντας τους παρακάτω συνδέμους για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να κάνουμε τη διαφορά.
https://allmylinks.com/roninperspectives
https://www.brighteon.com/channels/brghtn2021rnnprspctvesr1
Ευχαριστούμε για το χρόνο Σας και στις προσευχές Σας θυμηθείτε κι εμας.
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