"... Δραματική η κατάσταση στις Μ.Ε.Θ... " - π. Βασίλειος Βολουδάκης

Ο π. Βασίλειος Βολουδάκης ανασύρει μια δημοσίευση του in.gr για τις Μ.Ε.Θ απο το μακρινό....2019!! Που τότε όλα ήταν καλά και τα νοσοκομεία "δούλευαν στη πένα" γιατί δεν είχαμε "πανδημία".Επίσης αν συμφωνείτε κι Εσείς πως η κρίση που βιώνουμε είναι πρώτιστα κρίση Αξιών παρακαλώ στηρίξτε το κανάλι με εγγραφή και διαδίδωντας τους παρακάτω συνδέμους για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να κάνουμε τη διαφορά.Ευχαριστούμε για το χρόνο Σας και στις προσευχές Σας θυμηθείτε κι εμας.