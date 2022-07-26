Durchschossene Bibel selbst gestalten und als Hardcover-Buch drucken lassen

Mithilfe eines kleinen Scripts, welches im Rahmen des Projekts „Freie Bibel“ entwickelt wurde, ist das Durchschießen eines PDFs mit Leerseiten ermöglicht worden, sodass Bibeltexte mit ausreichendem Raum für Notizen auf festem, dickem Papier über einen Print-On-Demand-Druckdienstleister mit dem Ergebnis eines gebundenen Buches hergestellt werden können. Eine großartige Möglichkeit für Hauskreise oder das persönliche Bibelstudium! Jedermann ist in die Lage versetzt, solche Ausgaben selbst zu veranstalten, und unabhängig von der Lieferbarkeit bei Verlagen etwa kann ein solches Angebot ständig aufrecht erhalten werden, ohne dass eine Vorfinanzierung für ein solches Buchprojekt geleistet werden müsste und man dann auf Exemplaren sitzen bleibt, die nicht abgenommen wurden.