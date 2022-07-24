https://www.profession-gendarme.com/macron-pourrait-etre-derriere-de-nombreux-incendies-de-foret-criminels/

Je l’affirme, parce que j’en suis de plus en plus convaincu.



Si on me prouve que je me trompe, ce sera de la simple calomnie et je présenterai mes excuses.

Mais comme dans toute situation où c’est la parole de l’un contre la parole de l’autre sans que chacun puisse prouver ses allégations, il est juridiquement difficile de trancher.

Alors, pourquoi affirmé-je une telle chose ?

On le sait, car j’ai moi-même souvent évoqué le point, Macron avait déclaré en 2016 dans une vidéo qu’il était en mission et qu’il avait été missionné (par les mondialistes) pour « détruire ce qu’est la France. »

« Macron confirme son intention d’effacer et de détruire la France »

https://ripostelaique.com/macron-confirme-son-intention-deffacer-et-de-detruire-la-france.html



