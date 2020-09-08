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Changement de Cap de l'OMS - Version longue avec la parole donnée aux médecins contestataires ! Tal Schaller
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13 views • September 08, 2020
6 septembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=zuNcZfFfnSw
Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
Suite à la vidéo sur Alerte Vaccin qui a été vue plus de 3 millions de fois dans les réseaux sociaux et traduit dans plusieurs langues (Anglais, Espagnol, Italien, Russe et Néerlandais), et prochainement en Allemand et en Chinois... Les médias ont été obligés de réagir et ils sont bien ennuyés.
Les sources sont sur un serveur sécurisé : http://www.verite-covid19.fr/
Ils ne peuvent pas critiquer les sources, car les brevets existent alors ils méprisent le présentateur qui n'a pas de diplôme de médecin... tout comme Bill Gates et l'ensemble des journalistes.
Cette vidéo n'est pas la seule et face au ras de marrée d'information qui démontre l'escroquerie et qu'ils ne peuvent plus contrôler même avec la censure, l'OMS fait machine arrière en annonçant qu'il ne préconise plus de confinement et le port du masque systématique.
Les gouvernements bizarrement n'ont toujours pas entendu et ils continuent à prendre des mesures toujours excessives, comme si cette pandémie aurait tuée des dizaines de millions de personnes... Or l'épidémie désormais sans malade s'arrêtera logiquement lorsque le gouvernement le décidera, puisque le virus, c'est lui ! le décidera car le virus, c'est le gouvernement qui l'a fait.
La situation vient de changer complètement ! La fenêtre de tir sera de courte durée ! Cette fois-ci, reprenons notre destin en main !
Cette vidéo dresse aussi un portrait inquiétant sur l'actuel Président de l'OMS, Tedros qui a des relations avec les laboratoires et Bill Gates.
Liste des professeurs qui contestent les mesures absurdes du gouvernement et qui dénoncent la manipulation mondiale :
- Professeur Luc Montagnier, Prix Nobel de Médecine
- Professeur Didier Raoult, Directeur de l'IHU de Marseille et promoteur d'un traitement à base d'hydroxychloroquine et un antibiotique
- Professeur Christian Perronne
- Professeur Jean-Francois Toussaint
- Docteur Laurent Toubiana
- Docteur Eric Chabriere, biochimiste de l'IHU
- Docteur Gilles Hayem, Thomas Huet, inventeurs d'un traitement à l'anakinra
Sans oublier, les auteurs de la révélations sur le vaccin :
- Professeur Jean-Bernard Fourtillan
- Docteur Christian Tal Schaller
- Docteur en Pharmacie, Serge Rader
Nous ne félicitons pas en revanche le gouvernement et le conseil scientifique sur le Covid :
- Docteur Agnès Buzin, ancien ministre de la santé
- Docteur Marisol Tourraine, ancien ministre de la santé
- Docteur Olivier Véran, actuel ministre de la santé
et aussi pour l'aspect médiatique, le Docteur Michel Cymes
L'équipe d'experts qui aura tout raté, sauf plaire à l'OMS et aux laboratoires :
- Jean-Francois Delfraissy, médecin immunologiste
- Laëtitia Atlani-Duault, anthropologue, pourquoi faire ?
Composé de 14 membres, il réunit des infectiologues, une réanimatrice, un médecin de santé publique, un médecin de ville, un immunologiste, un virologue, un modélisateur, un épidémiologiste, un sociologue, une anthropologue et spécialiste de santé publique, un expert du numérique et une personnalité issue de la société ...
En Suisse, ce n'est pas mieux avec une chercheuse en bio-éthique qui impose son modèle de société dans les émissions de télévision.
Dépéchez-vous de regarder et de sauvegarder cette vidéo, car YouTube est autorisé à supprimer toutes les vidéos qui dérangent l'OMS, même si leur comportement est criminel.
Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
Suite à la vidéo sur Alerte Vaccin qui a été vue plus de 3 millions de fois dans les réseaux sociaux et traduit dans plusieurs langues (Anglais, Espagnol, Italien, Russe et Néerlandais), et prochainement en Allemand et en Chinois... Les médias ont été obligés de réagir et ils sont bien ennuyés.
Les sources sont sur un serveur sécurisé : http://www.verite-covid19.fr/
Ils ne peuvent pas critiquer les sources, car les brevets existent alors ils méprisent le présentateur qui n'a pas de diplôme de médecin... tout comme Bill Gates et l'ensemble des journalistes.
Cette vidéo n'est pas la seule et face au ras de marrée d'information qui démontre l'escroquerie et qu'ils ne peuvent plus contrôler même avec la censure, l'OMS fait machine arrière en annonçant qu'il ne préconise plus de confinement et le port du masque systématique.
Les gouvernements bizarrement n'ont toujours pas entendu et ils continuent à prendre des mesures toujours excessives, comme si cette pandémie aurait tuée des dizaines de millions de personnes... Or l'épidémie désormais sans malade s'arrêtera logiquement lorsque le gouvernement le décidera, puisque le virus, c'est lui ! le décidera car le virus, c'est le gouvernement qui l'a fait.
La situation vient de changer complètement ! La fenêtre de tir sera de courte durée ! Cette fois-ci, reprenons notre destin en main !
Cette vidéo dresse aussi un portrait inquiétant sur l'actuel Président de l'OMS, Tedros qui a des relations avec les laboratoires et Bill Gates.
Liste des professeurs qui contestent les mesures absurdes du gouvernement et qui dénoncent la manipulation mondiale :
- Professeur Luc Montagnier, Prix Nobel de Médecine
- Professeur Didier Raoult, Directeur de l'IHU de Marseille et promoteur d'un traitement à base d'hydroxychloroquine et un antibiotique
- Professeur Christian Perronne
- Professeur Jean-Francois Toussaint
- Docteur Laurent Toubiana
- Docteur Eric Chabriere, biochimiste de l'IHU
- Docteur Gilles Hayem, Thomas Huet, inventeurs d'un traitement à l'anakinra
Sans oublier, les auteurs de la révélations sur le vaccin :
- Professeur Jean-Bernard Fourtillan
- Docteur Christian Tal Schaller
- Docteur en Pharmacie, Serge Rader
Nous ne félicitons pas en revanche le gouvernement et le conseil scientifique sur le Covid :
- Docteur Agnès Buzin, ancien ministre de la santé
- Docteur Marisol Tourraine, ancien ministre de la santé
- Docteur Olivier Véran, actuel ministre de la santé
et aussi pour l'aspect médiatique, le Docteur Michel Cymes
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- Laëtitia Atlani-Duault, anthropologue, pourquoi faire ?
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En Suisse, ce n'est pas mieux avec une chercheuse en bio-éthique qui impose son modèle de société dans les émissions de télévision.
Dépéchez-vous de regarder et de sauvegarder cette vidéo, car YouTube est autorisé à supprimer toutes les vidéos qui dérangent l'OMS, même si leur comportement est criminel.
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