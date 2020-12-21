© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Φράγκος Φρακούλης: Η Ελληνική Τουρκία... 💥
Follow
1
Download MP3
Share
Report
697 views • December 21, 2020
(...ΚΑΤΑΚΛΥΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ..!....)
__ Ο Στρατηγός Φράγκος Φ. σχολιάζει την τουρκική πρόκληση με τα τοπωνύμια στο Αιγαίο. Η απάντηση είναι απλή δεν υπάρχει πόλη ή τοπωνύμιο της Τουρκίας που να μην έχει Ελληνικό όνομα ή Ελληνική ρίζα.. Δημοσιεύεις αυτό το χάρτη ως Μικρά Ασία και διανεμεις σε ολόκληρο τον πλανήτη ως τουριστικούς χαρτες και κατακλύζεις το διαδίκτυο!
Προτείνεται εφόσον υφίσταται ακόμα πολιτική βούληση και θάρρος στο θράσος των Τούρκων να δώσουν στα νησιά του Αιγαίου τουρκικά ονόματα, την μοναδική απάντηση «Ποια Τουρκία, Ποιοί Τούρκοι» και μια πλήρης αναφορά στα Αρχαία Ελληνικά μνημεία και πόλεις - αρχαιότητες στο βίντεο που παρατίθεται:
Και ατυχώς για τους «Μογγόλους» - Τούρκους δεν εβρέθησαν τούρκικα μνημεία και αρχαιότητες στη Μ. Ασία, παρά τις προσπάθειες που κάνουν να γυρίσουν τις επιγραφές στα Αρχαία Ελληνικά μνημεία ώστε να μη δύναται να τις αναγνώσουν οι επισκέπτες.
Τουρκικά ονόματα στο νησιά του Αιγαίου εσείς... Ξεμπρόστιασμα για την Ελληνικότητα της Μικρας Ασίας εμείς..
https://www.pentapostagma.gr/ethnika-themata/ellinotoyrkika/6980642_fragkos-frakoylis-i-apantisi-ston-toyrkiko-harti-me
__ Ο Στρατηγός Φράγκος Φ. σχολιάζει την τουρκική πρόκληση με τα τοπωνύμια στο Αιγαίο. Η απάντηση είναι απλή δεν υπάρχει πόλη ή τοπωνύμιο της Τουρκίας που να μην έχει Ελληνικό όνομα ή Ελληνική ρίζα.. Δημοσιεύεις αυτό το χάρτη ως Μικρά Ασία και διανεμεις σε ολόκληρο τον πλανήτη ως τουριστικούς χαρτες και κατακλύζεις το διαδίκτυο!
Προτείνεται εφόσον υφίσταται ακόμα πολιτική βούληση και θάρρος στο θράσος των Τούρκων να δώσουν στα νησιά του Αιγαίου τουρκικά ονόματα, την μοναδική απάντηση «Ποια Τουρκία, Ποιοί Τούρκοι» και μια πλήρης αναφορά στα Αρχαία Ελληνικά μνημεία και πόλεις - αρχαιότητες στο βίντεο που παρατίθεται:
Και ατυχώς για τους «Μογγόλους» - Τούρκους δεν εβρέθησαν τούρκικα μνημεία και αρχαιότητες στη Μ. Ασία, παρά τις προσπάθειες που κάνουν να γυρίσουν τις επιγραφές στα Αρχαία Ελληνικά μνημεία ώστε να μη δύναται να τις αναγνώσουν οι επισκέπτες.
Τουρκικά ονόματα στο νησιά του Αιγαίου εσείς... Ξεμπρόστιασμα για την Ελληνικότητα της Μικρας Ασίας εμείς..
https://www.pentapostagma.gr/ethnika-themata/ellinotoyrkika/6980642_fragkos-frakoylis-i-apantisi-ston-toyrkiko-harti-me
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.