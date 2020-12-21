Φράγκος Φρακούλης: Η Ελληνική Τουρκία... 💥

(...ΚΑΤΑΚΛΥΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ..!....)__ Ο Στρατηγός Φράγκος Φ. σχολιάζει την τουρκική πρόκληση με τα τοπωνύμια στο Αιγαίο. Η απάντηση είναι απλή δεν υπάρχει πόλη ή τοπωνύμιο της Τουρκίας που να μην έχει Ελληνικό όνομα ή Ελληνική ρίζα.. Δημοσιεύεις αυτό το χάρτη ως Μικρά Ασία και διανεμεις σε ολόκληρο τον πλανήτη ως τουριστικούς χαρτες και κατακλύζεις το διαδίκτυο!Προτείνεται εφόσον υφίσταται ακόμα πολιτική βούληση και θάρρος στο θράσος των Τούρκων να δώσουν στα νησιά του Αιγαίου τουρκικά ονόματα, την μοναδική απάντηση «Ποια Τουρκία, Ποιοί Τούρκοι» και μια πλήρης αναφορά στα Αρχαία Ελληνικά μνημεία και πόλεις - αρχαιότητες στο βίντεο που παρατίθεται:Και ατυχώς για τους «Μογγόλους» - Τούρκους δεν εβρέθησαν τούρκικα μνημεία και αρχαιότητες στη Μ. Ασία, παρά τις προσπάθειες που κάνουν να γυρίσουν τις επιγραφές στα Αρχαία Ελληνικά μνημεία ώστε να μη δύναται να τις αναγνώσουν οι επισκέπτες.Τουρκικά ονόματα στο νησιά του Αιγαίου εσείς... Ξεμπρόστιασμα για την Ελληνικότητα της Μικρας Ασίας εμείς..