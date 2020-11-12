© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Σκοτεινός χειμώνας- Great Reset. Η τυρανία εξαπλώνεται...💥 «Δεν θα σας ανήκει τίποτε»....
Follow
0
Download MP3
Share
Report
112 views • November 12, 2020
Με ελληνικούς υπότιτλους μπορείτε να το δείτε στο https://www.youtube.com/watch?v=pafniXyRvbY&;feature=emb_title
Ο Christian ανακοινώνει τον ξεκάθαρο νικητή των εκλογών των ΗΠΑ του 2020: τους τεχνοκράτες και το σχέδιό τους για έναν σκοτεινό χειμώνα με lockdowns και ελλείψεις τροφίμων, επιτρέποντας στο Great Reset να προχωρήσει προς τον παγκόσμιο «Χαπιταλισμό- Happytalism».
Τώρα θα φανεί η αξία του καθενός μας ξεχωριστά.
http://www.iceagefarmer.com/2020/11/0...
_________________________________________________
«Κατά τον καιρόν δε εκείνον, όταν έλθη ο Δράκων, δεν υπάρχει άνεσις επί της γής, αλλά θλίψις μεγάλη, ταραχή και σύγχυσις, θάνατοι και πείνα εις πάντα τα πέρατα, διότι θα γίνουν κατά τόπους λιμοί, σεισμοί και θάνατοι διάφοροι επί της γής.»
Περισσότερα στο άρθρο του βίντεο:
https://oaskhths.wordpress.com/2020/1...
https://oaskhths.blogspot.com/2020/11...
___________________________________________
Το τέλος της κτηνοτροφίας
https://oaskhths.blogspot.com/2020/11...
https://oaskhths.blogspot.com/2020/11...
Λιμοί και λοιμοί.
https://oaskhths.blogspot.com/2020/11...
Με το Great Reset ... Δεν θα σου ανήκει τίποτα ....Και θα είσαι χαρούμενος...!
https://oaskhths.blogspot.com/2020/10...
Great Reset: Ο κορονοϊός ήταν μόνο η αρχή. Έρχονται τα κλιματικά lockdowns:
https://oaskhths.blogspot.com/2020/09...
Επιχείρηση Blackout:
https://oaskhths.blogspot.com/2020/08...
H Darktrace, η Cybereason και η Τεχνολογική Μοναδικότητα της Αυτοσυνείδητης Τεχνητής Νοημοσύνης:
https://oaskhths.blogspot.com/2020/11...
_____________________________________________
O Ασκητής στο Bitchute:
https://www.bitchute.com/channel/neZF...
-----------------------------------------------------------------------------------
O Ασκητής στο Lbry:
https://lbry.tv/@%CE%91%CF%83%CE%BA%C...
_______________________________________________
O Ασκητής στο Wordpress:
www.oaskhths.com
______________________________________________
Ο Ασκητής στο Blogger:
oaskhths.blogspot.com
e-mail : [email protected]
Υπότιτλοι από : Ασκητής
Ο Christian ανακοινώνει τον ξεκάθαρο νικητή των εκλογών των ΗΠΑ του 2020: τους τεχνοκράτες και το σχέδιό τους για έναν σκοτεινό χειμώνα με lockdowns και ελλείψεις τροφίμων, επιτρέποντας στο Great Reset να προχωρήσει προς τον παγκόσμιο «Χαπιταλισμό- Happytalism».
Τώρα θα φανεί η αξία του καθενός μας ξεχωριστά.
http://www.iceagefarmer.com/2020/11/0...
_________________________________________________
«Κατά τον καιρόν δε εκείνον, όταν έλθη ο Δράκων, δεν υπάρχει άνεσις επί της γής, αλλά θλίψις μεγάλη, ταραχή και σύγχυσις, θάνατοι και πείνα εις πάντα τα πέρατα, διότι θα γίνουν κατά τόπους λιμοί, σεισμοί και θάνατοι διάφοροι επί της γής.»
Περισσότερα στο άρθρο του βίντεο:
https://oaskhths.wordpress.com/2020/1...
https://oaskhths.blogspot.com/2020/11...
___________________________________________
Το τέλος της κτηνοτροφίας
https://oaskhths.blogspot.com/2020/11...
https://oaskhths.blogspot.com/2020/11...
Λιμοί και λοιμοί.
https://oaskhths.blogspot.com/2020/11...
Με το Great Reset ... Δεν θα σου ανήκει τίποτα ....Και θα είσαι χαρούμενος...!
https://oaskhths.blogspot.com/2020/10...
Great Reset: Ο κορονοϊός ήταν μόνο η αρχή. Έρχονται τα κλιματικά lockdowns:
https://oaskhths.blogspot.com/2020/09...
Επιχείρηση Blackout:
https://oaskhths.blogspot.com/2020/08...
H Darktrace, η Cybereason και η Τεχνολογική Μοναδικότητα της Αυτοσυνείδητης Τεχνητής Νοημοσύνης:
https://oaskhths.blogspot.com/2020/11...
_____________________________________________
O Ασκητής στο Bitchute:
https://www.bitchute.com/channel/neZF...
-----------------------------------------------------------------------------------
O Ασκητής στο Lbry:
https://lbry.tv/@%CE%91%CF%83%CE%BA%C...
_______________________________________________
O Ασκητής στο Wordpress:
www.oaskhths.com
______________________________________________
Ο Ασκητής στο Blogger:
oaskhths.blogspot.com
e-mail : [email protected]
Υπότιτλοι από : Ασκητής
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.