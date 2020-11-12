Σκοτεινός χειμώνας- Great Reset. Η τυρανία εξαπλώνεται...💥 «Δεν θα σας ανήκει τίποτε»....

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112 views • November 12, 2020



Ο Christian ανακοινώνει τον ξεκάθαρο νικητή των εκλογών των ΗΠΑ του 2020: τους τεχνοκράτες και το σχέδιό τους για έναν σκοτεινό χειμώνα με lockdowns και ελλείψεις τροφίμων, επιτρέποντας στο Great Reset να προχωρήσει προς τον παγκόσμιο «Χαπιταλισμό- Happytalism».

Τώρα θα φανεί η αξία του καθενός μας ξεχωριστά.

http://www.iceagefarmer.com/2020/11/0...

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«Κατά τον καιρόν δε εκείνον, όταν έλθη ο Δράκων, δεν υπάρχει άνεσις επί της γής, αλλά θλίψις μεγάλη, ταραχή και σύγχυσις, θάνατοι και πείνα εις πάντα τα πέρατα, διότι θα γίνουν κατά τόπους λιμοί, σεισμοί και θάνατοι διάφοροι επί της γής.»

Περισσότερα στο άρθρο του βίντεο:

https://oaskhths.wordpress.com/2020/1...

https://oaskhths.blogspot.com/2020/11...

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Το τέλος της κτηνοτροφίας

https://oaskhths.blogspot.com/2020/11...

https://oaskhths.blogspot.com/2020/11...

Λιμοί και λοιμοί.

https://oaskhths.blogspot.com/2020/11...

Με το Great Reset ... Δεν θα σου ανήκει τίποτα ....Και θα είσαι χαρούμενος...!

https://oaskhths.blogspot.com/2020/10...

Great Reset: Ο κορονοϊός ήταν μόνο η αρχή. Έρχονται τα κλιματικά lockdowns:

https://oaskhths.blogspot.com/2020/09...

Επιχείρηση Blackout:

https://oaskhths.blogspot.com/2020/08...

H Darktrace, η Cybereason και η Τεχνολογική Μοναδικότητα της Αυτοσυνείδητης Τεχνητής Νοημοσύνης:

https://oaskhths.blogspot.com/2020/11...

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Υπότιτλοι από : Ασκητής Με ελληνικούς υπότιτλους μπορείτε να το δείτε στο https://www.youtube.com/watch?v=pafniXyRvbY& ;feature=emb_titleΟ Christian ανακοινώνει τον ξεκάθαρο νικητή των εκλογών των ΗΠΑ του 2020: τους τεχνοκράτες και το σχέδιό τους για έναν σκοτεινό χειμώνα με lockdowns και ελλείψεις τροφίμων, επιτρέποντας στο Great Reset να προχωρήσει προς τον παγκόσμιο «Χαπιταλισμό- Happytalism».Τώρα θα φανεί η αξία του καθενός μας ξεχωριστά._________________________________________________«Κατά τον καιρόν δε εκείνον, όταν έλθη ο Δράκων, δεν υπάρχει άνεσις επί της γής, αλλά θλίψις μεγάλη, ταραχή και σύγχυσις, θάνατοι και πείνα εις πάντα τα πέρατα, διότι θα γίνουν κατά τόπους λιμοί, σεισμοί και θάνατοι διάφοροι επί της γής.»Περισσότερα στο άρθρο του βίντεο:___________________________________________Το τέλος της κτηνοτροφίαςΛιμοί και λοιμοί.Με το Great Reset ... Δεν θα σου ανήκει τίποτα ....Και θα είσαι χαρούμενος...!Great Reset: Ο κορονοϊός ήταν μόνο η αρχή. Έρχονται τα κλιματικά lockdowns:Επιχείρηση Blackout:H Darktrace, η Cybereason και η Τεχνολογική Μοναδικότητα της Αυτοσυνείδητης Τεχνητής Νοημοσύνης:_____________________________________________O Ασκητής στο Bitchute:-----------------------------------------------------------------------------------O Ασκητής στο Lbry:_______________________________________________O Ασκητής στο Wordpress:www.oaskhths.com______________________________________________Ο Ασκητής στο Blogger:oaskhths.blogspot.come-mail : [email protected] Υπότιτλοι από : Ασκητής Keywords recg

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