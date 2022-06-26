DAVID ICKE | ΒΓΑΖΕΙ ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ | ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!

Οπως πάντα, κορυφαίος ο ανδραςπρέπει επιτέλους να σηκωθούμε από τα γόνατα

ή από τα 4 που στηθήκαμε και να σταθούμε όρθιοι.

Παρατηρήσατε οτι στην Αγγλία - που είναι η πρώτη στις διαδηλώσεις -

δεν έγιναν ξεσηκωμοί τον τελευταίο καιρό όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη?





Δεν ειναι επειδή γονατίζουν εκεί, αλλά επειδή η κυβέρνηση δεν τους την πέφτει με τέτοιες αγριότητες όπως η Αυστρία, η Γαλλία, η Ολλανδία, ο μητσοτάκης σ'εμάς, και λοιποί...





Επειδή ο Άικ και πολλοί άλλοι βρίσκουν ευήκοον ους στον κόσμο με αποτέλεσμα να αφυπνίζονται και να ξεσηκώνονται οι μάζες, αναγκάζοντας τους αχρείους να μαζεύονται, έστω και προσωρινά...





ΠΗΓΗ: https://www.bitchute.com/video/GHc2Gt6h2tnZ/





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