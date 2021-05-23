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Сайер Джи о раке и химиотерапии
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219 views • May 23, 2021
А вы знали, что химиотерапия действительно может повысить злокачественность опухолей? В этом видео Сайер Джи объясняет, как химиотерапия разрушает здоровые клетки, делая опухоли более агрессивными и более смертельными.
Перевод: Ксения Нагаева https://vk.com/id257675758 специально для МедАльтернатива.инфо
Редактор перевода: Алёна Басарева https://vk.com/daremif29 специально для МедАльтернатива.инфо
Закадровый голос и монтаж: Серёжа Добров https://vk.com/sergey_gorin специально для МедАльтернатива.инфо
✅ Материалы в тему:
§ Sayer Ji о раке https://medalternativa.info/entry/sayer-ji-o-rake/
§ Сколько людей умирает от химиотерапии, а не от рака? https://medalternativa.info/entry/umirayut-ot-himioterapii-ne-ot-raka/
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§ 13 вопросов, на которые нужно получить ответы у онколога, прежде чем сказать «ДА» химиотерапии medalternativa.info/entry/13-voprosov-k-himii
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Перевод: Ксения Нагаева https://vk.com/id257675758 специально для МедАльтернатива.инфо
Редактор перевода: Алёна Басарева https://vk.com/daremif29 специально для МедАльтернатива.инфо
Закадровый голос и монтаж: Серёжа Добров https://vk.com/sergey_gorin специально для МедАльтернатива.инфо
✅ Материалы в тему:
§ Sayer Ji о раке https://medalternativa.info/entry/sayer-ji-o-rake/
§ Сколько людей умирает от химиотерапии, а не от рака? https://medalternativa.info/entry/umirayut-ot-himioterapii-ne-ot-raka/
§ «Резать, травить, сжигать» – традиционные онкологические методы medalternativa.info/entry/online-7
§ 13 вопросов, на которые нужно получить ответы у онколога, прежде чем сказать «ДА» химиотерапии medalternativa.info/entry/13-voprosov-k-himii
§ Сенсационное видео “История химиотерапии и фармацевтическая монополия” (из сериала “Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения”) https://medalternativa.info/our/films/pravda-o-rake-1-1-farm-monopoly/
Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни.
Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму по этой ссылке: https://get.capusta.space/medalternativa.info
Настроить ежемесячные платежи для проекта можно тут: https://www.patreon.com/medalternativa
⏬ Подписывайтесь на наши группы:
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— Фейсбук Страница MedAlternativa.info
— Brighteon, канал Boris Grinblat
❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
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