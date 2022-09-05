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Puhe vuodelta 1994 paljastaa tappavia viruksia tehdään tahallisesti tappamisen tarkoituksessa. John Coleman, joka on entinen Englannin tiedustelupalvelun upseeri on kertonut jo vuoden 1996 pitämässään puheessaan kuinka USA:n Fort Detrickissä tehdään vaarallisia viruksia, joiden tarkoituksena on tappaa miljoonia ihmisiä väestön vähentämisen tarkoituksessa.