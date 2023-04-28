Ο ΑΥΤΟΔΗΛΟΣ ΕΚΜΑΥΛΙΣΜΟΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΘΝΗΣΙΓΕΝΟΥΣ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ

Καθώς αρχίζουμε να ψηνόμαστε για τα καλά στον προεκλογικό πυρετό του σύγχρονου δικού μας democracy, όπως πάντα, το παγκόσμιο πρόγραμμα αφανισμού της ανθρωπότητας παραμένει αδιάλειπτο με σημαντικότερη την ανακοίνωση από τη Λαγκάρντ πως το ψηφιακό ευρώ ετοιμάζεται για τον Οκτώβριο ενώ η ευρωπαϊκή ένωση επέβαλε περιορισμούς στις συναλλαγές με μετρητά για να σταματήσει όσους δεν ενημερώνουν το αφεντικό για άπασες τις συναλλαγες τους και δεν επιστρέφουν σε αυτό μεγάλο μέρος του εισοδήματος τους, αυτό δηλαδή που ονομάζουν φοροδιαφυγή. Στην νομισματική αυτή μετάβαση θα περάσουμε φυσικά μέσα και από άλλους περιορισμούς που θα γίνουν κανονικότητα όπως στην Αγγλία που για μια ακόμα φορά υπάρχουν ελλείψεις τροφίμων στα σούπερ μάρκετς.





Άλλωστε δεν είναι μόνο ο έρωτας που περνά από το στομάχι αλλά φαίνεται πως το ίδιο κάνει και η γονιδιακή ανατροπή. Έχουμε ασχοληθεί με τις προσπάθειες τους να βάλουν mRNA εμβόλια στα λαχανικά και τώρα βλέπουμε επίσημα πως βρέθηκε τρόπος να κάνουν γονιδιακή θεραπεία μες από το γάλα. Για τα οποία μπόλια παρότι ελάχιστοι πλέον κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν τι έχει γίνει, η Moderna εξήγγειλε πως για τα επόμενα χρόνια ετοιμάζει γονιδιακές θεραπείες για καρκίνο και καρδιά αλλά και για σχεδόν παντός είδους γενετικές ασθένειες που θα είναι μάλιστα εξατομικευμένες καθώς μέσα από ενδελεχή και μακροχρόνια παρατήρηση της λειτουργίας του σώματος μας τα τεχνητά προγράμματα τους θα φτιάχνουν την κατάλληλη για τον καθένα.





Βλέπεις σε αυτό τον νέο αλλοιωμένο κόσμο που θα έχει εξαθλιωθεί και υπερελεγχθεί με αφορμές κρίσεις όπως η κλιματική αλλαγή, δεν αναμένεται να συμμετέχουν άνθρωποι γι’αυτό και προωθείται ο,τιδήποτε δεν θυμίζει κάτι τέτοιο καθώς βιολογικοί άντρες διαφημίζουν μπούστα ακόμα και της Nike και ζευγάρια αντρός με γυναίκα ξαναπαντρεύονται ως δύο γυναίκες ενώ από τη μια ο πράκτορας της CIA Δαλάι Λάμα καταπιάνεται δημόσια με την παιδοφιλία, από την άλλη η Γκρέτα παίρνει επίτιμο διδακτορικό στη Θεολογία καταδεικνύοντας έτσι τα χαρακτηριστικά του ιερατείου της νέας εποχής.





Άλλωστε περισσότερο από τα πρόσωπα πλέον έχουν βάλει στην πραγματικότητα μας για τα καλά την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία φαίνεται όλο και πιο επιδραστική φτάνοντας ήδη στο σημείο να πείσει έναν άνθρωπο στο Βέλγιο να αυτοκτονήσει για να θυσιαστεί για το καλό του κλίματος και κάνοντας μας να φανταστούμε πως πολύ σύντομα τα chatbots θα μπορούσαν να είναι γιατί όχι αρχηγοί αιρέσεων με πιστούς ακολούθους έτοιμους να πραγματοποιήσουν το κάθε τι από τις εντολές τους ακόμα και βλάπτοντας τον ίδιο τους τον εαυτό. Γι’αυτό στο σημερινό κόσμο που ο έλεγχος βρίσκεται πλέον σε αυτό το επίπεδο και τα σχέδια έχουν ήδη υλοποιηθεί σε αυτό το βαθμό, υψίστης σημασίας αλλά και στην ουσία κίνητρο και διέξοδος είναι η προσπάθεια να ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στο Θεό και στη γαλήνη Του που πάντοτε μας είναι προσβάσιμη, όσο με ηρεμία παρατηρούμε τον εαυτό μας και τον κόσμο και αναγνωρίζουμε ποιά αλήθεια ήταν κρυμμένη μέσα ή έξω μας και μας απέκοπτε από το να Τον βιώσουμε βαθύτερα σώζοντας εν τέλει την ψυχή μας.





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