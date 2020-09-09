© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
D002. Bolivia. Alcalde de San Jose de Chiquitos y su experiencia con el CDS. Parte 2/3.
Follow
0
Download MP3
Share
Report
2 views • September 09, 2020
Entrevista del comunicador Fernando Ferreira desde Paraguay al Alcalde Germain Caballero que es una abogado de profesión, Diplomado en Altos Estudios Nacionales. Maestría en Gestión Pública Gobiernos Autónomos. Es alcalde de la localidad de San José de Chiquitos de Santa Cruz de la Sierra y 15 años de experiencia en alcaldía.
No automedicarse. Cuidado con comprar CDS adulterado. Acudir a un médico que ha utilizado el CDS antes de consumirlo.
No automedicarse. Cuidado con comprar CDS adulterado. Acudir a un médico que ha utilizado el CDS antes de consumirlo.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.