Το Δίλημμα της Τεχνητής Νοημοσύνης (Short Version)

📍 Το 50% των ερευνητών ΤΝ πιστεύει ότι υπάρχει 10% ή μεγαλύτερη πιθανότητα να εκλείψουν οι άνθρωποι από την αδυναμία μας να ελέγξουμε την ΤΝ.

👉 Δείτε δωρεάν το βίντεο με τα κύρια σημεία, διάρκειας 17 λεπτών, από τη διάλεξη των Τρίσταν Χάρις και Έιζα Ράσκιν, με τίτλο “Το Δίλημμα της Τεχνητής Νοημοσύνης” (διάρκειας 1 ὠρας και 10 λεπτών περίπου).

👉 Μπορούν να παρακολουθήσουν ολόκληρο το βίντεο διάρκειας 1 ώρας και 10 λεπτά περίπου μόνο συνδρομητές με πληρωμή του καναλιού Nioland στο Substack εδώ:

https://nioland.substack.com/p/dd1

📍 Σε αυτή τη διάλεξη, στις 09 Μαρτίου 2023, οι Τρίσταν Χάρις και Έιζα Ράσκιν παρουσιάζουν πώς οι υπάρχουσες δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης ενέχουν ήδη καταστροφικούς κινδύνους για μια λειτουργική κοινωνία, πώς οι εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης βρίσκονται σε έναν αγώνα δρόμου για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη ανάπτυξη χωρίς επαρκή μέτρα ασφαλείας και τι θα σήμαινε η αναδιάρθρωση των θεσμικών μας οργάνων σε έναν κόσμο μετά την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η παρουσίαση αυτή έγινε πριν από την έναρξη του GPT-4.

👉 Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://nioland.substack.com/p/dd1

👉 Το Substack του Nioland είναι μια έκδοση που υποστηρίζεται από τους αναγνώστες.

ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤΟ SUBSTACK ΕΔΩ: https://nioland.substack.com/

ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΔΩ: https://nioland.substack.com/subscribe

-----------------

Η πληροφόρηση είναι ελευθερία, η άγνοια είναι δουλεία... ένας ενημερωμένος πολίτης δεν ξεγελιέται!

Γίνετε κυνηγός πληροφοριών >> Telegram @nio_land

----------------

Παρακολουθήστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:

1. Στο RUMBLE:

https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο SUBSTACK:

https://nioland.substack.com/

3. Στο BITCHUTE:

https://www.bitchute.com/channel/nioland/

4. Στο ODYSEE:

https://odysee.com/@NIOLAND

5. Στο BRIGHTEON:

https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND