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93 ARTE: Corona ist Krieg mit psychologischer Kriegsführung gegen die Menschheit
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1335 views • January 23, 2021
ARTE, der Sender der EU, sagt deutlich, dass wir von den Regierungen mit Corona Lügen und mit psychologischer Kriegsführung manipuliert werden. Nach dem großen Plan sollen wir mit Lügen und Psychoterror in Panik versetzt werden, damit wir für den geplanten Welt-Terror, den Großen RESET, gefügig werden. Wir sollen uns aufgeben und uns widerstandslos lockdown-einsperren lassen. Das System schätzt uns richtig ein. Die Mehrheit macht jede Terror-Lüge mit. Fallzahlen ohne Fälle, es scheint niemanden zu stören. Und sogar das grausame Massensterben nach dem Großen Spritzen scheint akzeptiert zu werden. ARTE erklärt, wie das möglich ist: Psychologische Kriegsführung.
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Weiterführende Dokumentation stets unter:
http://concept-veritas.com/nj/sz/hauptseite.htm
und
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