© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
12.11.2021. ВАЖНО. Готовится вторая стадия (Выпуск № 226 часть I (1)).
Follow
4
Share
Report
11003 views • November 11, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:33 ВАЖНО. ГОТОВИТСЯ К ЗАПУСКУ 2-Я ФАЗА ТЕРАКТА... Антихрист и его слуги подготовили новый "вирус" и новую смертельную "вакцинацию". https://3rm.info/main/87007-skoro-vakcinirovannye-budut-massovo-gibnut-antihrist-i-ego-slugi-podgotovili-novyj-virus-marburg.html.
10:27 Наше ближайшее будущее ! Не светитесь на протестах ! //Америка американцы народ США Майами Флорида. https://www.youtube.com/watch?v=ktOy9X2NkWQ.
21:51 «Если это не катастрофа, то что тогда катастрофа?». https://www.youtube.com/watch?v=oqzmG1TTe94.
24:32 Пандемия. Божий след, Божий зов. https://youtu.be/_P6NlXkDktw.
31:05 Я сюда не сяду, потому что у него нет прививки. Неожиданная концовка. https://www.youtube.com/watch?v=QCvsp1UDls0.
35:45 Без QR кода не дают деньги! 286 УК РФ превышение должностных полномочий 330 УК РФ Самоуправство. https://www.youtube.com/watch?v=EvraV7Snnqg.
39:04 «Массовый саботаж растет»: Глеб Павловский — о причинах отказа Собянина продлить локдаун. https://www.youtube.com/watch?v=cdaKlkaS6fA.
46:00 Вы должны сделать ЭТО для блага общества Как отвечать таким "спасителям". https://www.youtube.com/watch?v=RwWlSMd3b5c.
52:37 Китай рассматривает возможность смертной казни для нарушителей политики COVID-19. https://www.infomirsk.org/koronavirus/kitaj-rassmatrivaet-vozmozhnost-smertnoj-kazni-dlja-narushitelej-politiki-covid-19.
55:15 ГЕРМАН СТЕРЛИГОВ: ЕСЛИ ВЫ В МЕГАПОЛИСАХ, ВЫ АБСОЛЮТНО БЕЗЗАЩИТНЫ! От вас ничего не зависит. https://www.youtube.com/shorts/ex7uVlV02cM.
01:01:24 Биометрию снимут везде. http://protivkart.com/main/18725-biometriyu%20snimut%20vezde..html.
01:02:57 ОТКРЫТЫЕ ОБРАЩЕНИЯ со всей СТРАНЫ. https://www.youtube.com/watch?v=JE3RcLZi0q0.
01:08:07 SOS! SOS! SOS! Австралия взывает к международной поддержке и помощи! https://www.youtube.com/watch?v=XB1HxWBL7BA.
01:15:26 Литве покупатель прострелил охраннику ноги за то, что тот требовал одеть маску. https://www.youtube.com/watch?v=8hDmgW59dIs.
01:25:29 СРОЧНО! ПЕРВЫЙ РЕГИОН РОССИИ ВВОДИТ QR ПРОПУСКА В ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ! К ЧЕМУ ЭТО ПРИВЕДЕТ? https://www.youtube.com/watch?v=vi42L6vi0-w.
01:30:51 Новое средневековье: кремлевский вариант. https://www.youtube.com/watch?v=Aviq6UD6xMc.
Сегодня мы поговорим о том, что события ускоряются, меры ужесточаются, то нас готовят ко второй фазе развития событий, которая произойдет скорее всего в марте 2022 года. Также поговорим о том. Как правильно выражать протест в ситуации пандемии. Узнаем, что без QR-кода не будут впускать в общественный транспорт, также узнаем, что биометрию будут снимать везде. Также узнаем, как правительства Китая и Австралии уничтожают свои народы. Напомним, что выжить гораздо легче в сельской местности, а не в мегаполисах, что необходимо запасаться продуктами питания и прочими необходимыми вещами. Также напомним, что вера и молитва – это лучшее средство борьбы со всеми неприятностями.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:33 ВАЖНО. ГОТОВИТСЯ К ЗАПУСКУ 2-Я ФАЗА ТЕРАКТА... Антихрист и его слуги подготовили новый "вирус" и новую смертельную "вакцинацию". https://3rm.info/main/87007-skoro-vakcinirovannye-budut-massovo-gibnut-antihrist-i-ego-slugi-podgotovili-novyj-virus-marburg.html.
10:27 Наше ближайшее будущее ! Не светитесь на протестах ! //Америка американцы народ США Майами Флорида. https://www.youtube.com/watch?v=ktOy9X2NkWQ.
21:51 «Если это не катастрофа, то что тогда катастрофа?». https://www.youtube.com/watch?v=oqzmG1TTe94.
24:32 Пандемия. Божий след, Божий зов. https://youtu.be/_P6NlXkDktw.
31:05 Я сюда не сяду, потому что у него нет прививки. Неожиданная концовка. https://www.youtube.com/watch?v=QCvsp1UDls0.
35:45 Без QR кода не дают деньги! 286 УК РФ превышение должностных полномочий 330 УК РФ Самоуправство. https://www.youtube.com/watch?v=EvraV7Snnqg.
39:04 «Массовый саботаж растет»: Глеб Павловский — о причинах отказа Собянина продлить локдаун. https://www.youtube.com/watch?v=cdaKlkaS6fA.
46:00 Вы должны сделать ЭТО для блага общества Как отвечать таким "спасителям". https://www.youtube.com/watch?v=RwWlSMd3b5c.
52:37 Китай рассматривает возможность смертной казни для нарушителей политики COVID-19. https://www.infomirsk.org/koronavirus/kitaj-rassmatrivaet-vozmozhnost-smertnoj-kazni-dlja-narushitelej-politiki-covid-19.
55:15 ГЕРМАН СТЕРЛИГОВ: ЕСЛИ ВЫ В МЕГАПОЛИСАХ, ВЫ АБСОЛЮТНО БЕЗЗАЩИТНЫ! От вас ничего не зависит. https://www.youtube.com/shorts/ex7uVlV02cM.
01:01:24 Биометрию снимут везде. http://protivkart.com/main/18725-biometriyu%20snimut%20vezde..html.
01:02:57 ОТКРЫТЫЕ ОБРАЩЕНИЯ со всей СТРАНЫ. https://www.youtube.com/watch?v=JE3RcLZi0q0.
01:08:07 SOS! SOS! SOS! Австралия взывает к международной поддержке и помощи! https://www.youtube.com/watch?v=XB1HxWBL7BA.
01:15:26 Литве покупатель прострелил охраннику ноги за то, что тот требовал одеть маску. https://www.youtube.com/watch?v=8hDmgW59dIs.
01:25:29 СРОЧНО! ПЕРВЫЙ РЕГИОН РОССИИ ВВОДИТ QR ПРОПУСКА В ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ! К ЧЕМУ ЭТО ПРИВЕДЕТ? https://www.youtube.com/watch?v=vi42L6vi0-w.
01:30:51 Новое средневековье: кремлевский вариант. https://www.youtube.com/watch?v=Aviq6UD6xMc.
Сегодня мы поговорим о том, что события ускоряются, меры ужесточаются, то нас готовят ко второй фазе развития событий, которая произойдет скорее всего в марте 2022 года. Также поговорим о том. Как правильно выражать протест в ситуации пандемии. Узнаем, что без QR-кода не будут впускать в общественный транспорт, также узнаем, что биометрию будут снимать везде. Также узнаем, как правительства Китая и Австралии уничтожают свои народы. Напомним, что выжить гораздо легче в сельской местности, а не в мегаполисах, что необходимо запасаться продуктами питания и прочими необходимыми вещами. Также напомним, что вера и молитва – это лучшее средство борьбы со всеми неприятностями.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.