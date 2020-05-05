© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΝΑΖΙΣΤΙΚΟΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Follow
1
Sign in to download MP3
Share
Report
35 views • May 05, 2020
Αποσυμβολισμός συμβόλων του ακροδεξιού "ελληνικού" κόμματος ΛΑ.Ο.Σ. και της "Ελληνικής" Ναζιστικής "Χρυσής Αυγής" (GOLDEN MORGENRÖTE)
https://ellhnkaichaos.blogspot.com/2009/09/golden-morgenrote.html
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΟΔΕΞΙΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ "ΛΑ.Ο.Σ. 666" + "ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 666" (ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΜΟΙΩΝ) Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΙΚΗΣ "ΝΑΤΟΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΜΑΪΜΟΥ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 666" ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΙΚΗ ΝΑΤΟΪΚΗ "ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ" (DRANG NACH OSTEN) ΣΤΑ "ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ" (ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΗΛΙΑ) ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ "ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ" (ΡΩΣΙΑΣ - ΙΣΛΑΜ - ΚΙΝΑΣ 888) ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΣΑΡΩΤΙΚΑ ΑΝΤΕΠΙΤΗΘΕΜΕΝΗ Η ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗ ΚΙΝΑ-888 (ΚΙΤΡΙΝΗ ΦΥΛΗ) ΝΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΥΚΗ+ΜΑΥΡΗ ΦΥΛΗ !!!
ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟ 666 ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ (ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ)
ΑΠΟΤΡΕΨΤΕ ΤΑ ΥΠΟΥΛΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΤΕ !!!
https://ellhnkaichaos.blogspot.com/2009/09/golden-morgenrote.html
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΟΔΕΞΙΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ "ΛΑ.Ο.Σ. 666" + "ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 666" (ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΜΟΙΩΝ) Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΙΚΗΣ "ΝΑΤΟΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΜΑΪΜΟΥ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 666" ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΙΚΗ ΝΑΤΟΪΚΗ "ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ" (DRANG NACH OSTEN) ΣΤΑ "ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ" (ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΗΛΙΑ) ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ "ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ" (ΡΩΣΙΑΣ - ΙΣΛΑΜ - ΚΙΝΑΣ 888) ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΣΑΡΩΤΙΚΑ ΑΝΤΕΠΙΤΗΘΕΜΕΝΗ Η ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗ ΚΙΝΑ-888 (ΚΙΤΡΙΝΗ ΦΥΛΗ) ΝΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΥΚΗ+ΜΑΥΡΗ ΦΥΛΗ !!!
ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟ 666 ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ (ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ)
ΑΠΟΤΡΕΨΤΕ ΤΑ ΥΠΟΥΛΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΤΕ !!!
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.