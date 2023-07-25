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ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ - Μυστηριακή Βαβυλώνα και το Τάγμα των Ιησουιτών
NIOLAND
NIOLAND
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38 views • July 25, 2023

Η μυστηριακή Βαβυλώνα, το Τάγμα των Ιησουιτών & η αμερικανική ιστορία.

Το Βατικανό της Ρωμαϊκής Βαβυλώνας είναι η πόλη από όπου ο Αντίχριστος θα ανέλθει στην εξουσία του, όπως γράφεται στην Αποκάλυψη 17-18

Πενήντα τρία μίλια ραφιών. Τριάντα πέντε χιλιάδες τόμοι καταλόγου. Έγγραφα αξίας δώδεκα αιώνων.

Στεγασμένο σε ένα από τα πιο εμβληματικά προπύργια της θρησκείας και του πολιτισμού όλων των εποχών, τα Μυστικά Αρχεία του Βατικανού, μπορεί να θεωρούνται ως υλικό του ιστορικού θρύλου, αλλά η ύπαρξή τους είναι απολύτως πραγματική.

Η πόρνη της Βαβυλώνας - Μυστηριακή Βαβυλώνα

Πλήθος ιστορικών και σύγχρονων στοιχείων δείχνουν ότι το "ΜΥΣΤΗΡΙΟ" της Αποκάλυψης 17 αναφέρεται στο Βατικανό και τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Αυτή η εκκλησία περιγράφεται ως (πνευματική) πόρνη με την έννοια ότι, ως ισχυρός πολιτικός θεσμός, έχει συνάψει κοσμικές σχέσεις με τους ηγέτες και τους βασιλιάδες του κόσμου αντί να έχει απόλυτη υποταγή στον Χριστό (Αποκάλυψη 17:2).

Αυτή η διεφθαρμένη εκκλησία αποτελεί συνέχεια του αρχαίου βαβυλωνιακού μυστηριακού συστήματος, με τις περισσότερες πρακτικές της να προέρχονται από τη βαβυλωνιακή θρησκεία και το ιερατείο της.

Έτσι, ο Ρωμαιοκαθολικισμός ασπάζεται τις βαβυλωνιακές έννοιες του θεού του ήλιου και της λατρείας της μητέρας και του παιδιού.
Όσον αφορά την ιεροσύνη, ο Πάπας κατέχει τον παγανιστικό ρωμαϊκό τίτλο του Pontifex Maximus ("αρχιερέα") ή "κύρια ανθρώπινη γέφυρα μεταξύ Θεού και ανθρώπου". Φυσικά, ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός μεσολαβητής μεταξύ Θεού και ανθρώπων.

Αυτή η κοσμική εκκλησία θα καταστραφεί στο τέλος του αιώνα (Αποκάλυψη 17:15,16).

Πηγή: https://rumble.com/v30idza-vatican-secret-chambers-mystery-babylon-the-jesuit-order-and-american-histo.html
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Η πληροφόρηση είναι ελευθερία, η άγνοια είναι δουλεία... ένας ενημερωμένος πολίτης δεν ξεγελιέται!

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Keywords
babylonjesuitvaticanrevelationantichrist
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