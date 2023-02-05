«Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Виктория ПреобРАженская. Часть 66. Читает Автор

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Да Будет Свет!

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 66. Читает Автор. https://youtu.be/fFwlHotFEIY

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

00:33 — Солнце и Луна, а так же планеты: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и д.р. управляются Духами 7-го уровня сознания?

07:41 — Разскажите про монады. Монады имеют свои уровни сознания? Они сохраняют память накопленного опыта души? Сколько душ может «выделять и вести» монада?

10:39 — Вопрос о судьбе венчанных пар после ПреобРАжения.

12:56 — Уверенность в себе зависит от многих факторов. Как её воспитывать в себе?

14:26 — Как сохранить молодость духа?

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2023 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-66

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj).

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