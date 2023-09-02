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"Είμαι ένα τσιπάκι τόσο δα, που θα σ' οδηγήσει στη σκλαβιά" 🎵 (ΠΑΠΑΡΟΚΑΔΕΣ METAL COVER)
askitis
askitis
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108 views • September 02, 2023

Lyrics: Tο ξυπνητήρι σου χτυπά, ξεκίνησε η μέρα και κάτω από το δέρμα σου, σου λέω καλημέρα Μπορεί να φαίνομαι μικρό, μα είμαι όμως κάτι που θα σφυρίζει στο μυαλό και δε θα κλείνεις μάτι. Σηκώνω τα τηλέφωνα, πηγαίνω και ψωνίζω και όλες τις ανάγκες σου, εγώ τις κανονίζω Σκοτώνω τη συνείδηση, στη σκέψη βάζω φόρο και τη ζωή σου κυβερνώ από ’να δορυφόρο. Eίμαι ένα τσιπάκι τόσο δα που θα σ’ οδηγήσει στη σκλαβιά Πάρε ό,τι ποθείς στον κόσμο αυτό μου αρκεί να ζεις χωρίς Θεό. Πολλά θα γίνουν γύρω σου χωρίς να έχεις γνώμη κι από παντού θα κλείσουνε της ξεγνοιασιάς οι δρόμοι Θα γίνω ο προστάτης σου, στα χέρια μου όλοι οι νόμοι και άνεργοι θα μείνουνε παντού οι αστυνόμοι. Τα πάντα ξεπουλήθηκαν και άντε να μιλήσεις σε μένανε λογοδοτούν του κόσμου οι κυβερνήσεις. Μερόνυχτα είμαι ξάγρυπνο σε παίζω σαν τα ζάρια και έχω κι έναν κωδικό: τα τρία τα εξάρια! Eίμαι ένα τσιπάκι τόσο δα που θα σ’ οδηγήσει στη σκλαβιά Πάρε ό,τι ποθείς στον κόσμο αυτό μου αρκεί να ζεις χωρίς Θεό. Μονάχος σου με διάλεξες μα όμως πήρα φόρα μια δύναμη σατανική σε ωθεί στην κατηφόρα Χωρίς να το αντιληφθείς σου έχω γίνει πάθος, για δάκρυα είναι πια αργά, το έκανες το λάθος! Σε φάγανε τα internet και οι πληροφορίες, απ’ τα αρχεία μου περνούν χιλιάδες ανομίες. Υπόσχομαι ασφάλεια, την δήθεν άνεσή σου μαζί με την Ελευθερία σου θα χάσεις την Ψυχή σου. Eίμαι ένα τσιπάκι τόσο δα που θα σ’ οδηγήσει στη σκλαβιά Πάρε ό,τι ποθείς στον κόσμο αυτό μου αρκεί να ζεις χωρίς Θεό.

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