© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Qu’est-Il arrivé au Dr Andreas Noack ?
Follow
1
Share
Report
44 views • December 03, 2021
Source vidéo : https://www.bitchute.com/video/y0NXd8PgpXdb/
ITV : « La vidéo que je vous propose aujourd’hui est des plus perturbante d’abord parce que les informations que révèle ce Docteur en chimie, le Dr Andreas Noack, qui n’est pas un amateur, sont absolument terrifiantes si elles sont vraies, et ensuite parce que ce Dr en chimie est censé avoir été victime d’une attaque soudaine à distance genre Arme à énergie dirigée, quelques instants seulement après la diffusion de cette vidéo …»
Vidéo source : https://www.bitchute.com/video/X9oMvf6dbhCi/
Transcript Compagne : https://henrymakow.com/2021/11/dr-andreas-noack-murdered.html
Lien Arrestation : https://reclaimthenet.org/watch-german-doctor-andreas-noack-arrested/
ITV : « La vidéo que je vous propose aujourd’hui est des plus perturbante d’abord parce que les informations que révèle ce Docteur en chimie, le Dr Andreas Noack, qui n’est pas un amateur, sont absolument terrifiantes si elles sont vraies, et ensuite parce que ce Dr en chimie est censé avoir été victime d’une attaque soudaine à distance genre Arme à énergie dirigée, quelques instants seulement après la diffusion de cette vidéo …»
Vidéo source : https://www.bitchute.com/video/X9oMvf6dbhCi/
Transcript Compagne : https://henrymakow.com/2021/11/dr-andreas-noack-murdered.html
Lien Arrestation : https://reclaimthenet.org/watch-german-doctor-andreas-noack-arrested/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.