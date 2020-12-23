© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Plainte relative aux vaccins - Rejoignez l'action internationale en cours - Me Brusa - Ema Krusi
Follow
1
Download MP3
Share
Report
9 views • December 23, 2020
23 déc. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=U6rCJgIqOeA
Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
Peu importe votre pays, rejoignez la plainte pénale contre X de l’association Reaction19 : ensemble, nous sommes plus forts !
👉 https://reaction19.fr/action-en-cours/
✅ Allez sur : https://reaction19.fr/action-en-cours/
✅ Devenez adhérent pour 10€
✅ Rejoignez la plainte pénale contre X relative aux vaccins (Article 40 du code de procédure pénale)
⚡️Voir le discours de Me Carlo Brusa à l'ouverture du Sommet pour la Paix à Stockholm qui a eu lieu le 19 décembre 2020 (à 57:27 min)
https://www.youtube.com/watch?v=ADDgy9o942s&;list=UU0AuOxCr9TZ0TtEgL1zpIgA
▶️ Rejoindre la chaîne Youtube de Reaction19 pour suivre l'évolution et le détail des plaintes https://www.youtube.com/channel/UC1luzCiIzHDik9F1NFeTudQ
Faites-vous partie des personnes qui pensent que rien ne changera ? Faites-vous partie des personnes qui se sentent seules et isolées ? Vous cherchez des réponses et des faits depuis des semaines, des mois, vous n’y voyez plus clair et peut être que même finalement, vous êtes sur le point de jeter l’éponge. Alors je pense que cette nouvelle va vous redonner de l’espoir, mais surtout, vous prouver que VOUS ÊTES CAPABLES DE TOUT CHANGER. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment vous joindre à la plainte pénale que vous attendiez depuis des mois. Celle qui réunit les pays. Une plainte contre X qui permet d’ouvrir une enquête afin de révéler les faits sur les nouveaux vaccins dont on parle tant. Que vous soyez pour, contre ou tout simplement hésitant, rejoindre cette plainte permettra de soulever les faits et d’avoir les réponses nécessaires à votre prise de décision. Nous comptons sur vous. Nous vous attendons. Parce que… ensemble, nous sommes plus forts.
Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
Peu importe votre pays, rejoignez la plainte pénale contre X de l’association Reaction19 : ensemble, nous sommes plus forts !
👉 https://reaction19.fr/action-en-cours/
✅ Allez sur : https://reaction19.fr/action-en-cours/
✅ Devenez adhérent pour 10€
✅ Rejoignez la plainte pénale contre X relative aux vaccins (Article 40 du code de procédure pénale)
⚡️Voir le discours de Me Carlo Brusa à l'ouverture du Sommet pour la Paix à Stockholm qui a eu lieu le 19 décembre 2020 (à 57:27 min)
https://www.youtube.com/watch?v=ADDgy9o942s&;list=UU0AuOxCr9TZ0TtEgL1zpIgA
▶️ Rejoindre la chaîne Youtube de Reaction19 pour suivre l'évolution et le détail des plaintes https://www.youtube.com/channel/UC1luzCiIzHDik9F1NFeTudQ
Faites-vous partie des personnes qui pensent que rien ne changera ? Faites-vous partie des personnes qui se sentent seules et isolées ? Vous cherchez des réponses et des faits depuis des semaines, des mois, vous n’y voyez plus clair et peut être que même finalement, vous êtes sur le point de jeter l’éponge. Alors je pense que cette nouvelle va vous redonner de l’espoir, mais surtout, vous prouver que VOUS ÊTES CAPABLES DE TOUT CHANGER. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment vous joindre à la plainte pénale que vous attendiez depuis des mois. Celle qui réunit les pays. Une plainte contre X qui permet d’ouvrir une enquête afin de révéler les faits sur les nouveaux vaccins dont on parle tant. Que vous soyez pour, contre ou tout simplement hésitant, rejoindre cette plainte permettra de soulever les faits et d’avoir les réponses nécessaires à votre prise de décision. Nous comptons sur vous. Nous vous attendons. Parce que… ensemble, nous sommes plus forts.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.