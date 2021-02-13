© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ο Σωτήρης Τσιόδρας μετά το εμβόλιο εμφάνισε παρενέργειες και νοσηλεύτηκε με ψευδώνυμο»...💥 υπογράμμισε ο ιερέας Βασίλειος Βολουδάκης
Follow
5
Download MP3
Share
Report
210 views • February 13, 2021
Κόλαφος για Τσιόδρα ο πατέρας Βασίλειος Βολουδάκης!
Mετά το εμβόλιο εμφάνισε παρενέργειες και νοσηλεύτηκε με ψευδώνυμο» υπογράμμισε ο ιερέας. Όπως επεσήμανε ο ίδιος έχει μιλήσει με γιατρούς στο Σωτηρία που του το επιβεβαίωσαν και προκάλεσε να τον διαψεύσουν με αποδείξεις και αν το κάνουν θα ζητήσει συγνώμη.
Mετά το εμβόλιο εμφάνισε παρενέργειες και νοσηλεύτηκε με ψευδώνυμο» υπογράμμισε ο ιερέας. Όπως επεσήμανε ο ίδιος έχει μιλήσει με γιατρούς στο Σωτηρία που του το επιβεβαίωσαν και προκάλεσε να τον διαψεύσουν με αποδείξεις και αν το κάνουν θα ζητήσει συγνώμη.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.