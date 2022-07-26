La Quinta Columna montre les preuves du génocide planifié

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8 mai 2022 : https://t.me/laquintacolumnainternational/285
La Quinta Columna International : https://t.me/laquintacolumnainternational
Vidéo synthèse de La Quinta Columna montrant, à partir de l’analyse des injectables, les preuves du génocide avec la participation des institutions et gouvernements au service de l’agenda 2030. Le téléchargement et le partage de la vidéo sont vivement encouragés.