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26.07.2021. Какого цвета удобнее? (Выпуск № 211 часть II (2)).
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13112 views • July 25, 2021
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:55 Грустная реакция РПЦ на обращение Епископа Порфирия против вакцины. https://www.youtube.com/watch?v=h4I2yTWY4IM.
04:25 Что будет после вакцинации. https://www.youtube.com/watch?v=62IKnk9e8og.
07:42 Как мусульмане отмечают Курбан-байрам в условиях антиковидных ограничений. Что происходит в Мекке. https://www.youtube.com/watch?v=GTcKXljmaHQ.
12:29 Старец Евфимий Афонский правда о принудительной вакцинации!!!СМОТРЕТЬ ВСЕМ!! https://www.youtube.com/watch?v=jqKWBhvrMU8.
18:45 Воздух раскалился до 73 градусов, электросети не выдерживают адского пекла в Кувейте. https://www.youtube.com/watch?v=8LXSys7Fa_c.
20:47 КТО НЕ ВОЗЬМЕТ - ВЫЖИВУТ!" ГРЕЧЕСКИЕ СТАРЦЫ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТАХ. https://www.youtube.com/watch?v=B2ir_M_UJpg&;t=59s.
27:53 Старец Иероним Санаксарский. Пророчество. У России будет жизнь новая. https://www.youtube.com/watch?v=uqOBmmaDFW0.
42:30 Письмо слушателя. Без причастия.
48:24 Старец Николай Гурьянов. Беседы в келье. https://www.youtube.com/watch?v=D6_OxvL0OZg.
52:13 ДО СЛЁЗ трогательный ролик / Старец отец Николай Гурьянов. https://www.youtue.com/watch?v=Arctvwe7AVU.
Сегодня мы узнаем о реакции духовенства на обращение епископа Порфирия к своей общине в связи с постановлением об обязательной вакцинации. Увидим, как в этом году в условиях пандемии мусульмане отмечают Курбан-байрам. Послушаем старца Евфимия Афонского о принудительной вакцинации, также узнаем отношение греческих старцев к электронным паспортам. Послушаем пророчество о России старца Иеронима Санаксарского.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:55 Грустная реакция РПЦ на обращение Епископа Порфирия против вакцины. https://www.youtube.com/watch?v=h4I2yTWY4IM.
04:25 Что будет после вакцинации. https://www.youtube.com/watch?v=62IKnk9e8og.
07:42 Как мусульмане отмечают Курбан-байрам в условиях антиковидных ограничений. Что происходит в Мекке. https://www.youtube.com/watch?v=GTcKXljmaHQ.
12:29 Старец Евфимий Афонский правда о принудительной вакцинации!!!СМОТРЕТЬ ВСЕМ!! https://www.youtube.com/watch?v=jqKWBhvrMU8.
18:45 Воздух раскалился до 73 градусов, электросети не выдерживают адского пекла в Кувейте. https://www.youtube.com/watch?v=8LXSys7Fa_c.
20:47 КТО НЕ ВОЗЬМЕТ - ВЫЖИВУТ!" ГРЕЧЕСКИЕ СТАРЦЫ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТАХ. https://www.youtube.com/watch?v=B2ir_M_UJpg&;t=59s.
27:53 Старец Иероним Санаксарский. Пророчество. У России будет жизнь новая. https://www.youtube.com/watch?v=uqOBmmaDFW0.
42:30 Письмо слушателя. Без причастия.
48:24 Старец Николай Гурьянов. Беседы в келье. https://www.youtube.com/watch?v=D6_OxvL0OZg.
52:13 ДО СЛЁЗ трогательный ролик / Старец отец Николай Гурьянов. https://www.youtue.com/watch?v=Arctvwe7AVU.
Сегодня мы узнаем о реакции духовенства на обращение епископа Порфирия к своей общине в связи с постановлением об обязательной вакцинации. Увидим, как в этом году в условиях пандемии мусульмане отмечают Курбан-байрам. Послушаем старца Евфимия Афонского о принудительной вакцинации, также узнаем отношение греческих старцев к электронным паспортам. Послушаем пророчество о России старца Иеронима Санаксарского.
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