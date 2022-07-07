PROJECT VERITAS No5 - PFIZER Χρήση κυτταρικών σειρών εμβρύων στα εμβόλια

06/10/2021 - Μέγα θέμα έχει προκύψει στις ΗΠΑ μετά τις αποκαλύψεις ότι η Pfizer χρησιμοποίησε ανθρώπινο εμβρυϊκό ιστό σε εργαστηριακές δοκιμές του εμβολίου για τον COVID.





Το Project Veritas κυκλοφόρησε το πέμπτο βίντεο της σειράς ερευνών για το εμβόλιο COVID της Pfizer, το οποίο περιλαμβάνει συνέντευξη με την «διαρροή» της Pfizer, την Melissa Strickler.





Η Strickler ήταν αυτή που διέρρευσε εσωτερικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας που δείχνουν στελέχη να αποκαλύπτουν στοιχεία για τη χρήση ανθρώπινου εμβρυϊκού ιστού σε εργαστηριακές δοκιμές του εμβολίου για τον COVID.





Ο επικεφαλής επιστημονικός διευθυντής της Pfizer, Φίλιπ Ντόρμιτσερ, παραδέχεται ότι ο εμβρυικός ιστός από αμβλώσεις χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα έρευνας της εταιρείας, αλλά ότι οι υπάλληλοι θα πρέπει απλώς να αναπαράγουν την πάγια αφήγηση της Pfizer παραλείποντας οποιαδήποτε αναφορά στις κυτταρικές δομές εμβρύων από εκτρώσεις για να αποφευχθούν προβλήματα με το κοινό. Όταν λέμε «κοινό», εννοούμε κυρίως τα εκατομμύρια των καθολικών χριστιανών που αντιτίθεται στην συγκεκριμένη διαδικασία.





«Τα κύτταρα HEK293T, που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό IVE, προέρχονται τελικά από ένα έμβρυο», δήλωσε ο Ντόρμιτζερ. «Από την άλλη πλευρά, η δογματική επιτροπή του Βατικανού επιβεβαίωσε ότι θεωρούν αποδεκτό να εμβολιάζονται οι πιστοί με το εμβόλιο COVID. Η επίσημη δήλωση της Pfizer πρέπει να παρατίθενται ως απάντηση σε οποιαδήποτε εξωτερική έρευνα ».





Η Vanessa Gelman, η οποία υπηρετεί ως ανώτερη διευθύντρια της Pfizer στην έρευνα, προέτρεψε το προσωπικό να είναι προσεκτικό όταν μιλά για «ανθρώπινα εμβρυϊκά κύτταρα» στο πρόγραμμα εμβολιασμού της εταιρείας.





«Η στρατηγική της εταιρείας, είναι να αποφύγουμε οποιαδήποτε διαρροή πληροφοριών για τα εμβρυϊκά κύτταρα», σύμφωνα με τη Gelman.





Σε ένα άλλο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διέρρευσε, η Gelman επιβεβαιώνει την μυστικότητα που διέπει τις συγκεκριμένες πληροφορίες.





Η καταγγέλλουσα που διέρρευσε αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το Project Veritas, είναι η ελεγκτής ποιότητας της Pfizer, Melissa Strickler, δήλωσε ότι δεν ήταν σίγουρη αν εν τέλει ο κυτταρικός ιστός εμβρύων «έφτασε» στο τελικό προϊόν του εμβολίου COVID.





«Δεν έχω κανέναν άλλο να απευθυνθώ όταν η δική μου εταιρεία δεν είναι ειλικρινής μαζί μου. Μπορούσα μόνο να εμπιστευτώ το Project Veritas από το να προσφύγω σε πολιτικούς και, δικηγόρους» ισχυρίστηκε το στέλεχος της Pfizer εξηγώντας γιατί αποφάσισε να δημοσιοποιήσει με αυτόν τον τρόπο τα εταιρικά e-mail.





Πηγή - https://www.projectveritas.com/news/pfizer-leaks-whistleblower-goes-on-record-reveals-internal-emails-from-chief/





Πηγή - https://www.youtube.com/watch?v=U6BadQBh2lI





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