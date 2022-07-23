GENOCIDE! - HOW MANY WILL HAVE TO DIE BEFORE THEY SEE THE LIE??? WHY DID YOU LET THEM HACK YOUR DNA??? FOR LESS THAN A COMMON FLU? THIS IS INSANE!

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GENOCIDE! - HOW MANY WILL HAVE TO DIE BEFORE THEY SEE THE LIE??? WHY DID OR WOULD YOU LET THEM HACK YOUR DNA??? FOR LESS THAN A COMMON FLU? THIS IS INSANE! ITS WHEAT FROM THE TEARS TIME!#
THE 5G PAYLOADS PULSED FUSED INJECTED PEOPLE TO KILL THEM - https://www.brighteon.com/96d463f2-55f8-4e26-a8e1-fc6fd4543e03
MILLIONS HAVE DIED AND MILLIONS MORE DAMAGED FOR WHAT WILL TURN OUT TO BE A VERY SHORT LIFE IF YOU TOOK ANY MRNA SHOT NEEDLE OR JAB.
TRY VITAMIN D EVERY DAY TO BUILD UP YOUR NATURAL IMMUNE SYSTEM,IT WORKS AND DOES NOT GIVE YOU V-AIDS - BELLS PALSY - MS - NEURO CLOTS PULMONARY HEART ATTACKS AND STROKES AND DEATH! TO LIST JUST A FEW SIDE EFFECTS FROM ALL MRNA DE-POPULATION SHOTS, THEY WILL HANG THEM FOR THESE CRIMES TO HUMANITY.
I CAN HEAR THEM SWINGING!!!!!!!!