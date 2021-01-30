【Warroom Pandemic】Jan 26th：美国也有一道防火墙，是因为科技寡头、主流媒体、巨头企业和华尔街都是习近平的商业伙伴！

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【班農作戰室Pandemic】Jan 26th：美国也有一道防火墙，是因为科技寡头、主流媒体、巨头企业和华尔街都是习近平的商业伙伴！
视频字幕：文府
听写翻译：CLAU
校正：ROBERTS
🔸 美国也有一道防火墙，是因为科技寡头、主流媒体、巨头企业和华尔街都是习近平的商业伙伴；
🔸 对抗中共不仅仅是因为他们对中国人民的独裁统治和奴役，更是因为他们所做的渗透和改变西方历史进程的事情；
🔸 如果西方继续走绥靖政策，很可能从冷战变成热战，这就是中共在台湾发出的信号；
🔸 蓬佩奥认定中共是针对维吾尔人的种族灭绝政权，他和情报机构还说，这个病毒来自武汉病毒实验室，是人民解放军生物武器计划的一部分；
🔸 继续绥靖将是一场灾难，对大陆中国人、香港、自由世界的一场灾难，对中共来说将是一场全面的胜利；
🔸 习近平在达沃斯论坛的演讲是在宣示自己的胜利，他的讲话不是暗示，而是在下命令！！！