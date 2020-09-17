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Marcel présente l'équipe du Média en 4-4-2
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24 views • September 17, 2020
13 septembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=CkF2TuExY-M
Marcel D. : https://www.youtube.com/channel/UCSXbrC5qIGlF-QgY_3odysA
Me soutenir via Tipeee c'est ici : https://fr.tipeee.com/marcel-d
Les amis, les choses avancent avec un peu de retard mais pour ma défense il n'était pas prévu qu'on se retrouve à 150, du coup faut savoir gérer tout ce monde et ça continue à arriver... C'est une super nouvelle et ça ouvre des perspectives. Tu peux toi aussi participer au média en 4-4-2 si tu souhaites te bouger les miches en contactant Jordan via ce mail :
[email protected]
En attendant si tu veux me soutenir via Tipeee c'est ici : https://fr.tipeee.com/marcel-d
Facebook : https://www.facebook.com/Marcel-D-109472560704749/?modal=admin_todo_tour
Mon Twitter : https://twitter.com/DubreuilhMarcel
Instagram : https://www.instagram.com/marcelen442
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