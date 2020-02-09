Bibliotekarien Nina Sundberg förbjuden av ”högre chefer” att kommentera censuren av Tinos bok

Stöd Nya Dagbladets granskande journalistik - swisha till 072-722 0172Bibliotekarien Nina Sundberg som i ett brev förklarade att man inte tänker ta in nationalekonomen Tino Sanandajis bok Massutmaningen med hänvisning till ”stöder rasism, manar till förföljelse eller på annat sätt strider mot de mänskliga rättigheterna” är nu förbjuden av ”högre chefer” att kommentera sitt eget brev.Det är när Nya Dagbladet ringer upp bibliotekarien Nina Sundberg för att få en kommentar om varför man censurerat nationalekonomen Tino Sanandajis populära bok Massutmaningen på biblioteket i Ekerö centrum, som vi får beskedet.Vi möts omedelbart av en kritisk och skärrad röst när Sundberg lyfter på luren:”Har du kopplats via kommunens växel?”Nya Dagbladets reporter:”Ja?”Nina:”Du ska inte kopplas fram till mig. Jag ska inte kommentera det här. Det ska högre chefer göra”.Nya Dagbladets reporter:”Men jag tänkte du hade ju skrivit brevet där och förklarat varför ni inte skulle ta emot den här boken, så jag frågar varför ni inte har valt att göra det?”Nina:”Som sagt du får vända dig till högre chefer”Nya Dagbladets reporter:”Men du kunde svara på… ”klick”Vi fick heller aldrig någon möjlighet att fråga om varför det bland annat finns kommunistisk litteratur på biblioteket och om bibliotekets konsekvenspolicy.Biblioteket i Ekerö centrum blev uppmärksammat när besökaren Maria Halkiewicz försökte låna den uppmärksammade boken Massutmaningen som redovisar statistik och fakta relaterat till invandringens effekter på samhället, både socialt och ekonomiskt. Bokens faktaunderlag kommer från Statistiska centralbyrån, Brottsförebyggande rådet, Socialstyrelsen och en rad andra myndigheter.Per NordinFoto: montage/Tore Sætre/CC BY-SA 4.0