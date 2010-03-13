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Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, 13-3-2010, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης
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69 views • December 20, 2019
Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος (ὁμιλία σέ ἀγόρια) 13-3-2010, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης
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