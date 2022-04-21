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Marcel D. sur Macron, Marine, les artistes et le vote du dimanche 24 avril 2022
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10 views • April 21, 2022
21 avril 2022 : https://odysee.com/@marcel-d:3/marcel-d.-sur-marine,-macron-et-le-vote:c
Marcel D. : https://odysee.com/@marcel-d:3
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Présidentielles oblige, fallait bien que je ramène ma fraise. J’avoue que l’attitude des 500 artistes qui viennent tous les cinq ans dire aux français comment et qui voter, m’ont un peu aider à venir les remettre à leur place. Au delà de ces suppôts du pouvoir, il était tout aussi important pour moi de donner ma vision des choses concernant le vote de dimanche, on va dire que je n’y vais pas par quatre chemin, l’urgence ne nous permet pas ce luxe et comme j’ai pas le temps de faire des galipettes, ça tombe plutôt bien. Mes amis, je vous demanderais de partager cette vidéo, qui je pense va en réveiller plus d’un. Pour ceux qui se demandent pourquoi voter Marine, pourquoi se lever pour le faire, est-ce que ça vaut le coup ? Regardez et vous me direz ça après !
...
https://www.youtube.com/watch?v=cH9MmL-Vj0U
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Présidentielles oblige, fallait bien que je ramène ma fraise. J’avoue que l’attitude des 500 artistes qui viennent tous les cinq ans dire aux français comment et qui voter, m’ont un peu aider à venir les remettre à leur place. Au delà de ces suppôts du pouvoir, il était tout aussi important pour moi de donner ma vision des choses concernant le vote de dimanche, on va dire que je n’y vais pas par quatre chemin, l’urgence ne nous permet pas ce luxe et comme j’ai pas le temps de faire des galipettes, ça tombe plutôt bien. Mes amis, je vous demanderais de partager cette vidéo, qui je pense va en réveiller plus d’un. Pour ceux qui se demandent pourquoi voter Marine, pourquoi se lever pour le faire, est-ce que ça vaut le coup ? Regardez et vous me direz ça après !
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