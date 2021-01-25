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Telegrammi Petitsiooni Koroonameetmed ei ole p6hjendatud_ arutelu Riigikogu sotsiaalkomisjonis 18jaan2021
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10 views • January 25, 2021
Kopeeritud Hando Tõnumaa lehelt.
Möödunud aastal kogusime vähem kui kuu ajaga 10 000 allkirja petitsioonile "Koroonameetmed ei ole põhjendatud. On aeg naasta tavaelu juurde".
Esmaspäeval toimus Riigikogu sotsiaalkomisionis petitsiooni "arutelu", kus osales ca kümmekond maksumaksja rahadega ülalpeetavat ametnikku.
Kuigi koroonameetmed puudutavad kõiki inimesi!, siis arvab Riigikogu sotsiaalkomision, et petitsiooni arutelu ei tohiks avalikusega jagada.
Sotsiaalkomisioni esimees Tõnis Mölder teatas, et kui me ei eemalda antud videot oma portaalist ja sotsiaalmeediast, siis "oleme sunnitud pöörduma õigusrikkumise lõpetamiseks ja Teie suhtes vastutuse kohaldamiseks Andmekaitse Inspektsiooni poole".
Selle peale otsustasin laadida video üles ka Facebooki.
Kuna inimestel on õigus teada tõde jagan mina seda infot ka siin. Telegram teeb head tööd inimeste teadlikuse tõstmiseks ja olen neile alati toeks
Möödunud aastal kogusime vähem kui kuu ajaga 10 000 allkirja petitsioonile "Koroonameetmed ei ole põhjendatud. On aeg naasta tavaelu juurde".
Esmaspäeval toimus Riigikogu sotsiaalkomisionis petitsiooni "arutelu", kus osales ca kümmekond maksumaksja rahadega ülalpeetavat ametnikku.
Kuigi koroonameetmed puudutavad kõiki inimesi!, siis arvab Riigikogu sotsiaalkomision, et petitsiooni arutelu ei tohiks avalikusega jagada.
Sotsiaalkomisioni esimees Tõnis Mölder teatas, et kui me ei eemalda antud videot oma portaalist ja sotsiaalmeediast, siis "oleme sunnitud pöörduma õigusrikkumise lõpetamiseks ja Teie suhtes vastutuse kohaldamiseks Andmekaitse Inspektsiooni poole".
Selle peale otsustasin laadida video üles ka Facebooki.
Kuna inimestel on õigus teada tõde jagan mina seda infot ka siin. Telegram teeb head tööd inimeste teadlikuse tõstmiseks ja olen neile alati toeks
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