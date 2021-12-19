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«Прививки мРНК COVID-19 действительно являются «клеточной и генной терапией»» — это официально признал Стефан Ольрих, президент фармацевтического подразделения «Bayer»
Vera Nika
Vera Nika
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446 views • December 19, 2021

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

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«Прививки мРНК COVID-19 действительно являются «клеточной и генной терапией»» (ГЕНОМОДИФИКАЦИЕЙ) — это официально признал Стефан Ольрих, президент фармацевтического подразделения «Bayer». Стефан Ольрих, президент фармацевтического подразделения «Bayer» (одного из производителей «вакцин»), — на этой неделе признал международным «экспертам», что прививки мРНК COVID-19 действительно являются «клеточной и генной терапией», продаваемой как «вакцины» (!?), чтобы завоевать доверие общественности. Элрих сказал об этом, выступая на Всемирном саммите здравоохранения, который состоялся в Берлине ещё в октябре. «Мы действительно совершаем этот скачок [для стимулирования инноваций] — мы, как компания, Bayer — в клеточной и генной терапии... В конечном счете, «вакцины» с мРНК являются примером этой клеточной и генной терапии. Мне всегда нравится говорить: если бы мы два года назад провели публичный опрос: «Согласились бы вы пройти генную или клеточную терапию и ввести её в свое тело?» — у нас, вероятно, был бы 95% отказов», - сказал Элрих. Получается, «лжепандемия» помогла её внедрить... Народ сошёл с ума от страха, согласились стать «гмо». Хотя до этого почти во всех странах избегали явно иметь дело даже с продуктами, пищей, употребляемой лишь в желудок, где на упаковке не было отмечено что «Без ГМО»...

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См. «Поражающие факторы вакцинации» — https://zen.yandex.ru/media/id/60853394e468165e5db64cdb/porajaiuscie-faktory-vakcinacii-614602dbe8623024eb7115c4

Keywords
vaccinationtechnologycontroltranshumanismtotalcoronaviruskoronavirusgenocidluciferingmo geno modified organisms chipping
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