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ISRAEL: Le passeport VERT(Alerte !!!) - March 24th, 2021
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80 views • April 15, 2021
Ilana Rachel Daniel est venue avec un tollé émotionnel pour l'aide internationale de Jérusalem, la capitale d'Israël. À une vitesse record, le gouvernement vaccine l'ensemble de la population - y compris les femmes enceintes et les enfants - contre le coronavirus.
«Les droits civils sont mis de côté et les gens ne sont pas autorisés à participer à plusieurs endroits de la société à moins d'avoir été vaccinés ou dans certains lieux de travail, après des tests PCR répétés tous les 2-3 jours», a déclaré Ilana à Flavio Pasquino dans le studio BLCKBX via une connexion de diffusion en direct, qui a retrouvé Ilana après un clip audio - encore plus émotionnel - sur Telegram.
Ilana parle du Green Pass, du Freedom Bracelet, du vaccin ARNm et des violations des droits humains. «Réminiscence du fascisme», a déclaré Ilana Rachel qui a émigré des États-Unis à Jérusalem il y a environ 25 ans. Elle est active à Jérusalem en tant que conseillère en santé, militante et responsable de l'information pour un nouveau parti politique des droits de l'homme (Rappeh) qui est fortement opposé par le régime. Censuré impitoyablement dans les médias grand public et sociaux et avec des membres du parti contrariés dans leur vie quotidienne.
source:
https://www.youtube.com/watch?v=WMsn0bj_P6o
merci pour la traduction: Jeanne traduction
Vidéo sur Rumble :
https://rumble.com/vex97t-sonnette-dalarme-sur-ce-quil-se-passe-en-isral.html
👉🏻 Un autre témoignage venant d'Israël (traduit par Shining Soul) :
https://rumble.com/vexa19-dictature-sanitaire-une-isralienne-lance-un-s.o.s-.html
👉🏻 Une article de France-Soir sur Israël :
http://francesoir.fr/politique-monde/israel-un-chirurgien-de-lhopital-de-laniado-licencie-pour-avoir-refuse-le-vaccin-0
Source : https://odysee.com/@Citoicitoyen:e/israel:3 -- CitoiCitoyen https://odysee.com/@Citoicitoyen:e
«Les droits civils sont mis de côté et les gens ne sont pas autorisés à participer à plusieurs endroits de la société à moins d'avoir été vaccinés ou dans certains lieux de travail, après des tests PCR répétés tous les 2-3 jours», a déclaré Ilana à Flavio Pasquino dans le studio BLCKBX via une connexion de diffusion en direct, qui a retrouvé Ilana après un clip audio - encore plus émotionnel - sur Telegram.
Ilana parle du Green Pass, du Freedom Bracelet, du vaccin ARNm et des violations des droits humains. «Réminiscence du fascisme», a déclaré Ilana Rachel qui a émigré des États-Unis à Jérusalem il y a environ 25 ans. Elle est active à Jérusalem en tant que conseillère en santé, militante et responsable de l'information pour un nouveau parti politique des droits de l'homme (Rappeh) qui est fortement opposé par le régime. Censuré impitoyablement dans les médias grand public et sociaux et avec des membres du parti contrariés dans leur vie quotidienne.
source:
https://www.youtube.com/watch?v=WMsn0bj_P6o
merci pour la traduction: Jeanne traduction
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👉🏻 Un autre témoignage venant d'Israël (traduit par Shining Soul) :
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👉🏻 Une article de France-Soir sur Israël :
http://francesoir.fr/politique-monde/israel-un-chirurgien-de-lhopital-de-laniado-licencie-pour-avoir-refuse-le-vaccin-0
Source : https://odysee.com/@Citoicitoyen:e/israel:3 -- CitoiCitoyen https://odysee.com/@Citoicitoyen:e
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