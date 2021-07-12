ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ. 💥

Όλα όσα σας έκρυψαν ....Αυθαίρετη, απάνθρωπη και απαράδεκτη είναι κάθε τυχόν υποχρεωτικότητα εμβολιασμών, όπως έχει αποφανθεί το Συμβούλιο της Ευρώπης, που εκπροσωπείται συνολικά από 47 χώρες, 27 εκ των οποίων ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως ανάμεσά τους βρίσκονται και η Κύπρος (1961) και η Ελλάδα (1949)!ΠΟΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΜΕΤΕΧΟΥΝΗ Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης αποτελείται από 324 Βουλευτές από τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών μελών και κατά την τρέχουσα περίοδο από την Ελλάδα μετέχουν 7 τακτικά και 7 αναπληρωματικά μέλη ως εξής:ΠΡΟΕΔΡΟΣΘεοδώρα Μπακογιάννη ΝΔΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗΔημήτριος Καιρίδης ΝΔ, Φωτεινή Πιπιλή ΝΔ, Ευριπίδης Στυλιανίδης ΝΔ, Νίνα Κασιμάτη ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παπανδρέου ΚΙΝΑΛ,ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗΘεόδωρος Ρουσόπουλος ΝΔ, Αναστάσιος Χατζηβασιλείου ΝΔ, Σωκράτης Φαμέλλος ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης ΣΥΡΙΖΑ, Λιάνα Κανέλλη ΚΚΕ, Φωτεινή Μπακαδήμα ΜΕΡΑ25, Κυριάκος Βελόπουλος Ελ. ΛύσηΨΗΦΙΣΜΑ 2361/2021Με την συμμετοχή λοιπόν και των Ελλήνων Βουλευτών, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε στις 27 Ιανουαρίου 2021 το περίφημο ψήφισμα 2361, που αποτελεί αληθινό "σεισμό" για τους θιασώτες της υποχρεωτικότητας, της ψυχολογικής πίεσης και της μιντιακής "βίας", καθώς:Απαγορεύει κάθε υποχρεωτικό εμβολιασμό και κάθε πολιτική, κοινωνική ή άλλη πίεση για εμβολιασμό (παραβιάζεται από Κυβέρνηση και ΜΜΕ)Απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω άρνησης εμβολιασμού (παραβιάζεται από Κυβέρνηση και ΜΜΕ)Υιοθετεί αποζημιώσεις για βλάβες που οφείλονται στα εμβόλια (πλήρης αποσιώπηση)Επιτρέπει πιστοποιητικό εμβολιασμού αυστηρά και μόνο για παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και των τυχόν παρενεργειών των εμβολίων και άρα όχι για χρήση διακρίσεων - "προνομίων" που θέλει να επιβάλει η ΚυβέρνησηΔείτε παρακάτω τι ακριβώς προβλέπει για αυτά τα κρίσιμα ζητήματα (στο τέλος ολόκληρο το ψήφισμα στα αγγλικά - εκτυπώστε το από εδώ)ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣΕμβόλια Covid-19: ηθικά, νομικά και πρακτικά ζητήματαΨήφισμα 2361 (2021Κοινοβουλευτική ΣυνέλευσηΚείμενο που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση στις 27 Ιανουαρίου 2021 (5η συνεδρίαση)."...Η Συνέλευση καλεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση:7.1 σχετικά με την ανάπτυξη εμβολίων Covid-19:7.1.5 να θεσπίσουν ανεξάρτητα προγράμματα αποζημίωσης εμβολίων για την εξασφάλιση αποζημίωσης για αδικαιολόγητες βλάβες και βλάβες που οφείλονται στον εμβολιασμό ·7.3 σχετικά με την εξασφάλιση υψηλής πρόσληψης εμβολίου:7.3.1 να διασφαλίζουν ότι οι πολίτες ενημερώνονται ότι ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός και ότι κανείς δεν υπόκειται σε πολιτικές, κοινωνικές ή άλλες πιέσεις για εμβολιασμό εάν δεν το επιθυμεί.7.3.2 να διασφαλίσουν ότι κανείς δεν υφίσταται διακρίσεις για το ότι δεν έχει εμβολιαστεί, λόγω πιθανών κινδύνων για την υγεία ή λόγω του ότι δεν θέλει να εμβολιαστεί ·7.4 σχετικά με τον εμβολιασμό Covid-19 για παιδιά:7.4.3 να διασφαλίζουν ότι οι επιθυμίες των παιδιών λαμβάνονται δεόντως υπόψη, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητα τους · όταν δεν μπορεί να δοθεί η συγκατάθεση ενός παιδιού, βεβαιωθείτε ότι η συμφωνία παρέχεται σε άλλες μορφές και ότι βασίζεται σε αξιόπιστες και κατάλληλες για την ηλικία πληροφορίες ·7.5 όσον αφορά τη διασφάλιση της παρακολούθησης των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των εμβολίων Covid-19 και της ασφάλειάς τους:7.5.2 να χρησιμοποιούν πιστοποιητικά εμβολιασμού μόνο για τον καθορισμένο σκοπό παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του εμβολίου, των πιθανών παρενεργειών και των ανεπιθύμητων ενεργειών ·..."