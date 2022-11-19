ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»;
https://www.brighteon.com/a89681ac-a881-4822-94be-686e42e54bf9 ,
https://rumble.com/v1vllt2-kivotostoukosmou.org.html , https://ugetube.com/watch/q1lfDnxK2G22BU6 .
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΕΠΙ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ;;;
«ΤΟΣΟ ΑΧΑΡΙΣΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ»;;;
ΔΗΛΑΔΗ «Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ»;;; ΓΙΑΤΙ ΟΥΔΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΘΩΟΙ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ. ΩΣΤΟΣΟ, ΑΝ ΜΕ ΕΙΧΑΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΩΣ ΠΑΙΔΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΙΩΘΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΝΙΩΘΩ ΑΧΑΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΧΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ;;;
ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΒΔΕΛΥΓΜΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΟΤΑΝ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΦΑΝΕΡΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ ΟΠΩΣ Ο ΕΩΣΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΕΞΕΠΕΣΕ ΓΙΑΤΙ ΑΛΑΖΟΝΙΚΑ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΥΨΩΣΕΙ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ ΩΣ ΙΣΟΘΕΟΣ ΔΙΠΛΑ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥ.
ΧΩΡΙΣ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΕΦΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8D ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΑΖΟΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΓΑΘΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ… ΓΙΑΤΙ "ΧΩΡὶΣ ΕΜΟΥ ΟΥ ΔΥΝΑΣΘΕ ΠΟΙΕΙΝ ΟΥΔΕΝ (ΙΩΑΝ. 15, 5)" ΑΓΑΘΟ ΠΡΟΦΑΝΩΣ, ΓΙΑΤΙ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΜΑΡΤΙΕΣ. ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΑΖΙ ΤΟΥ (ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ) ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΔΕΝ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)».
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ο ΠΙΣΤΟΣ ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v1rypye-the-body-of-christ.html , https://www.brighteon.com/efc92309-b544-4e2f-8574-59be02a2ed41 , https://ugetube.com/watch/WhBNmv8cqm6sx2B .
ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΙΟΥΔΕΣ! ΕΦΟΣΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΜΕΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ "ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΥΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ" (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v1uo5jq-christ-is-the-only-eternal-truth.html , https://www.brighteon.com/44dc965d-ad3c-4aeb-9126-ac0786883a21 , https://ugetube.com/watch/1LNJHjt1n6yTAiK .
Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΓΙΑΤΙ “ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (Α΄ Κορ. 6: 19-20)”. THE ANTICHRIST PRIME MINISTER LEADS TO THE ETERNAL HELL OF UNREPENTANT SODOMITES WITHOUT REPENTANCE BECAUSE "OUR BODY IS THE LIVING TEMPLE OF THE HOLY SPIRIT OF GOD (1 Corinthians 6:19-20)" https://www.brighteon.com/1dea3f06-7a76-4279-8f04-aebf0c2d0067 , https://ugetube.com/watch/jWMn1cpszkNMNaH , https://rumble.com/v15l4tx-the-antichrist-prime-minister-leads-to-the-eternal-hell-of-unrepentant-sodo.html (BINTEO).
THE WORST GENOCIDE WITH THE COVID VACCINES OF DEATH FROM THE ANTICHRIST WORLD DICTATORSHIP. Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v16xgyw-the-worst-genocide-with-the-covid-vaccines-of-death-from-the-antichrist-wor.html , https://www.brighteon.com/d7058ce3-bd16-4411-b652-32420f68749e , https://ugetube.com/watch/pPCfa45VOEhHDbK . SOURCES-ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/44821-dead-4351483-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15
ΠΟΙΟΣ ΑΓΑΠΑΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΥΣΙΑΣΕ ΤΟΝ ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΥΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ;
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