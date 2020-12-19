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Richard Boutry : Les coulisses de l’information - Ema Krusi
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9 views • December 19, 2020
18 déc. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=pMefUwdGw_8
Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
FAUT QU’ON PARLE : LA FABRIQUE DE L’INFORMATION, avec Richard Boutry, journaliste de renom qui entame une prometteuse collaboration avec France Soir.
Comment on crée un journal de 20h00 ? Quelles sont les coulisses d’une réunion de rédaction ? Dans cette entretien, Richard Boutry nous parle de son expérience de 20 ans à France Télévisions et 10 ans à TV5 Monde.
L’information se fabrique. Mais comment ? Quelles est la formation d’un journaliste ? Lui apprend-on à poser les questions ? Lesquelles ? Quel est le rôle des 3 plus grandes agences de presse en 2020 ?
Retrouvez le point de vue de Richard Boutry dans cette capsule et rejoignez-le ici :
👉 La minute de Ricardo https://laminutedericardo.com
👉Chaîne Youtube France Soir https://www.youtube.com/c/FranceSoirVideos
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Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
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