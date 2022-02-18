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«Махакали. Конец — это Начало». 95 серия (2017)
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43 views • February 18, 2022
Любовь и Красота спасут Мир! 95 финальная серия (2017). Русская озвучка. «Махакали. Конец — это Начало».
Все 1 - 95 серии можно скачать с раздач на торренте
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5717108
или
https://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1295315
Сериал подойдёт для тех, кого трогает тема о силе женщины, о целеустремлённости в саморазвитии. Путь Дэви Парвати до Махакали на самом деле потрясающ. История начинается с Парвати, милой, нежной спутницы Бога Махадева, которая считает, что мужчины выше женщин. Но её супруг с этим не согласен. И когда демоны нападают на богов и почти захватывают богинь в плен, свирепая Махакали проявляется в Парвати и спасает мир от зла. Но это лишь начало пути Парвати и Махакали.
Духовные Аспекты фильма. Некоторые не понимают, в чём Сила Священной Женственности. Почему в фильме «Махакали» показано, что Женщина — Сильней всего, почему только у Неё — всё преодолевающее Могущество. Ведь, Она побеждает любое зло, и совершает по своей Воле то, что необходимо для разрушения демонизма, и торжества добра, справедливости, Любви, Света, — без ограничения ни временем, ни чьим-то противодействием, ни, казалось бы, непреодолимым препятствием. Почему Её супруг Шива, так восхищён Ею, и смирен перед Нею. И постоянно говорит, что Он без Неё практически ничто, «— без Тебя только труп (шав.)», хотя называется … «Махадев» («маха» — великий; «дев (дэв)» — бог). Кто же на самом деле «великий бог»? Точнее, в действительности, получается, Великая Богиня, Дэви, Деви — Женщина. И почему Она Главная и Всепобеждающая, хотя и Её Супруг ни в малой степени не лишён этого Атрибута Причастности к абсолютности Божественной Силы. И Они так прекрасно дополняют Друг-Друга, без умаления Кого бы ни было из Двоих. Что также прекрасно показано в фильме.
Всё на самом деле очень просто для понимания, если освободить своё сознание от навязанных ложных догм возникшего, в последние времена, патриархата* (искусственно навязывающего бездуховное умаление женщины и возвышения лишь одного мужчины как бы в качестве «единого бога»); что было, разчётливо, произведено тёмными силами, переписавшими всю историю, религиозные писания, исказившими учения, так что мало что осталось от того, что давалось на самом деле Спасителем, Христианство во многом оказалось подменено; а все основные «мировые религии» превратились в патриархальные ловушки для человеческого сознания, — из-за насаждения несовместимых с Истиной ложных догм, канонов, принимаемых многими верующими за «правду», — например, что «бог это только отец, лишь одно только Мужское», а Женское представлено «слабым», «уничижаемым» и поэтому как бы не соответствующим пониманию, что «Бог это то, что сильнее всего и могущественней всего», — поэтому подверженные патриархальной лжи просто не могут верить в Великую Матерь; их сознание поражено навязанной дисгармонией, неравновесием Начал, умалением Женского, особенно в церковной среде где это уничижение записано даже в виде каких-то «писаний», «канонов», о настоящем происхождении которых многие уже и не задумываются. При том, что истина уже открывается человечеству, так как пришло для этого время. Осознающие земляне принимают Силу и Свет грядущей Эпохи Золотого Века.
Высшая Сила, Абсолют, — Это Два Женское и Мужского Начала в Единстве. При этом, именно ЖЕНСКОЕ является всегда по Сути Вмещающим в Себе Всё, т.е. Объединяющим в Себе Двоих, и Пророждающим из Себя Материнским Началом. Она — Матерь, в Которой Она Сама в Себе и Её Дитя (Сотворец и Супруг, Отец, Он же Её Бажественный Сын, по Отношению к Ней), Дочь. А для Мужского это особенность не свойственна. Всё очень просто, если подумать (Мужское по своему определению не является рождающим, объединяющим в себе, материнским; иначе Мужское тогда просто уже не было Мужским, а Женским; т.е. всё равно только бы Женское было Объединяющим, Вмещающим Оба Принципа, — имеющим такое Гармонизирующее Двоих Свойство Абсолютности, что именно характерно только Верховному Изначальному Божеству). Поэтому, давно можно было понять, что Мужской Принцип не подходит для роли соединяющего Оба Начала, т.е. единого Божества. (Как это пытались навязывать «патриархальные» исказители человеческого мировоззрения, чтобы все земляне считали что «бог это только Отец» и чтобы поэтому отвергали Великую Матерь, Её Великое Явление в эти времена, при завершении эпохи Кали-Юги, лишились Её Защиты).
Во многом, благодаря показанной Всесильности Парвати, Махакали, — увидевшие сериал подводятся к осознанию Истины. Так как уже побеждается блокировка сознания, прежняя навязанная униженность в восприятии Женского Начала.
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Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
Все 1 - 95 серии можно скачать с раздач на торренте
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5717108
или
https://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1295315
Сериал подойдёт для тех, кого трогает тема о силе женщины, о целеустремлённости в саморазвитии. Путь Дэви Парвати до Махакали на самом деле потрясающ. История начинается с Парвати, милой, нежной спутницы Бога Махадева, которая считает, что мужчины выше женщин. Но её супруг с этим не согласен. И когда демоны нападают на богов и почти захватывают богинь в плен, свирепая Махакали проявляется в Парвати и спасает мир от зла. Но это лишь начало пути Парвати и Махакали.
Духовные Аспекты фильма. Некоторые не понимают, в чём Сила Священной Женственности. Почему в фильме «Махакали» показано, что Женщина — Сильней всего, почему только у Неё — всё преодолевающее Могущество. Ведь, Она побеждает любое зло, и совершает по своей Воле то, что необходимо для разрушения демонизма, и торжества добра, справедливости, Любви, Света, — без ограничения ни временем, ни чьим-то противодействием, ни, казалось бы, непреодолимым препятствием. Почему Её супруг Шива, так восхищён Ею, и смирен перед Нею. И постоянно говорит, что Он без Неё практически ничто, «— без Тебя только труп (шав.)», хотя называется … «Махадев» («маха» — великий; «дев (дэв)» — бог). Кто же на самом деле «великий бог»? Точнее, в действительности, получается, Великая Богиня, Дэви, Деви — Женщина. И почему Она Главная и Всепобеждающая, хотя и Её Супруг ни в малой степени не лишён этого Атрибута Причастности к абсолютности Божественной Силы. И Они так прекрасно дополняют Друг-Друга, без умаления Кого бы ни было из Двоих. Что также прекрасно показано в фильме.
Всё на самом деле очень просто для понимания, если освободить своё сознание от навязанных ложных догм возникшего, в последние времена, патриархата* (искусственно навязывающего бездуховное умаление женщины и возвышения лишь одного мужчины как бы в качестве «единого бога»); что было, разчётливо, произведено тёмными силами, переписавшими всю историю, религиозные писания, исказившими учения, так что мало что осталось от того, что давалось на самом деле Спасителем, Христианство во многом оказалось подменено; а все основные «мировые религии» превратились в патриархальные ловушки для человеческого сознания, — из-за насаждения несовместимых с Истиной ложных догм, канонов, принимаемых многими верующими за «правду», — например, что «бог это только отец, лишь одно только Мужское», а Женское представлено «слабым», «уничижаемым» и поэтому как бы не соответствующим пониманию, что «Бог это то, что сильнее всего и могущественней всего», — поэтому подверженные патриархальной лжи просто не могут верить в Великую Матерь; их сознание поражено навязанной дисгармонией, неравновесием Начал, умалением Женского, особенно в церковной среде где это уничижение записано даже в виде каких-то «писаний», «канонов», о настоящем происхождении которых многие уже и не задумываются. При том, что истина уже открывается человечеству, так как пришло для этого время. Осознающие земляне принимают Силу и Свет грядущей Эпохи Золотого Века.
Высшая Сила, Абсолют, — Это Два Женское и Мужского Начала в Единстве. При этом, именно ЖЕНСКОЕ является всегда по Сути Вмещающим в Себе Всё, т.е. Объединяющим в Себе Двоих, и Пророждающим из Себя Материнским Началом. Она — Матерь, в Которой Она Сама в Себе и Её Дитя (Сотворец и Супруг, Отец, Он же Её Бажественный Сын, по Отношению к Ней), Дочь. А для Мужского это особенность не свойственна. Всё очень просто, если подумать (Мужское по своему определению не является рождающим, объединяющим в себе, материнским; иначе Мужское тогда просто уже не было Мужским, а Женским; т.е. всё равно только бы Женское было Объединяющим, Вмещающим Оба Принципа, — имеющим такое Гармонизирующее Двоих Свойство Абсолютности, что именно характерно только Верховному Изначальному Божеству). Поэтому, давно можно было понять, что Мужской Принцип не подходит для роли соединяющего Оба Начала, т.е. единого Божества. (Как это пытались навязывать «патриархальные» исказители человеческого мировоззрения, чтобы все земляне считали что «бог это только Отец» и чтобы поэтому отвергали Великую Матерь, Её Великое Явление в эти времена, при завершении эпохи Кали-Юги, лишились Её Защиты).
Во многом, благодаря показанной Всесильности Парвати, Махакали, — увидевшие сериал подводятся к осознанию Истины. Так как уже побеждается блокировка сознания, прежняя навязанная униженность в восприятии Женского Начала.
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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