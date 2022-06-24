245 - Der Herrscher über Leben und Tod

Savannah Nobel 1048 followers Follow 6 Share Add to... Share Report

9288 views • June 24, 2022

Video 15 "Gedankenstille durch Erweckung der höchsten inneren Kraft" https://www.youtube.com/watch?v=gKUZ9tKcRyA

The Rauzabal Shrine of Srinagar https://www.youtube.com/watch?v=hup6fe_JFJE In den sanskrit, buddhistischen, arabischen, kashmiri und chinesischen alten Texten ist sein Name Isa. "Jesus" Je = Ich (französisch) Sus = Schwein (lateinisch) Corona = das invertierte Dornenkronen-Ritual

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