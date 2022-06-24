245 - Der Herrscher über Leben und Tod

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Video 15 "Gedankenstille durch Erweckung der höchsten inneren Kraft"
https://www.youtube.com/watch?v=gKUZ9tKcRyA
https://www.youtube.com/watch?v=hup6fe_JFJE
In den sanskrit, buddhistischen, arabischen,
kashmiri und chinesischen alten Texten ist sein Name Isa.
"Jesus"
Je = Ich (französisch)
Sus = Schwein (lateinisch)
Corona = das invertierte Dornenkronen-Ritual
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