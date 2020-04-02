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Andreas Kalcker protocolo C corona virus y equivalencia
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Andreas Kalcker comenta en que consiste el protocolo C contra el corona virus y equivalencia entre MMS o tambien llamado CD, y el CDS
mas sobre equivalencia mira la lista de reproduccion (playslist) de equivalencia en el canal
mas informacion en pagina de Andreas Kalcker
https://www.andreaskalcker.com
podes unirte a los grupos de what ap "salud prohibida"
https://chat.whatsapp.com/FWfNFwKFpZGHRK3zTXs3AU
y telegram "cds mms dioxido de cloro salud prohibida"
https://t.me/Cds_Mms_Dioxidodecloro
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