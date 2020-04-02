Andreas Kalcker protocolo C corona virus y equivalencia

Andreas Kalcker comenta en que consiste el protocolo C contra el corona virus y equivalencia entre MMS o tambien llamado CD, y el CDSmas sobre equivalencia mira la lista de reproduccion (playslist) de equivalencia en el canalmas informacion en pagina de Andreas Kalckerpodes unirte a los grupos de what ap "salud prohibida"y telegram "cds mms dioxido de cloro salud prohibida"https://t.me/Cds_Mms_Dioxidodecloro