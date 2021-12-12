BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Doctothon - partie 1/4
luciole
luciole
1084 followers
Follow
0
Share
Report
0 view • December 12, 2021
Un marathon de 24h avec 300 Docteurs et personnalités pour VOUS informer sur la folie de la crise du Covid.

Quelque 300 docteurs se relaient pendant 24h pour « éclairer cette période si sombre » indique le site internet créé à cette occasion.

Attention, il ne s'agit pas de récolter des dons, comme pour le Téléthon, mais simplement de donner une information alternative au matraquage médiatique des chaines de télévision, avec des prises de parole de scientifiques et des témoignages de médecins et de soignants, et, au final, tenter de réconcilier les gens avec la science.

Ce doctothon est parrainé par Christian Péronne, professeur de médecine, et Martine Wonner, psychiatre et députée, tout deux persona non grata dans le microcosme médiatico-politique parisien.

Chaque docteur aura 3 minutes pour délivrer son message.

Bienvenue du vendredi 10 décembre 2021 à 18h au samedi 11 décembre 2021 à 18h pour le Doctothon.

Source :

@YellowFlagsInfos : https://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e

DOCTOTHON partie 1
https://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e/Facebook-video--656282882216592:e

DOCTOTHON partie 2
https://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e/Facebook-video--430496848572758:3

DOCTOTHON partie 3
https://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e/Facebook-video--4935466046486315:4

DOCTOTHON partie 4 et fin
https://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e/Facebook-video--642732623398554:e

Ou :
Conspiration - Chercheur de vérité - News +++
@FlowerPower : https://odysee.com/@FlowerPower:b

DOCTOTHON partie 1
https://odysee.com/@FlowerPower:b/DOCTOTHON-1:4

DOCTOTHON partie 2
https://odysee.com/@FlowerPower:b/DOCTOTHON-2:9

DOCTOTHON partie 3
https://odysee.com/@FlowerPower:b/DOCTOTHON-3:0

DOCTOTHON partie 4 et fin
https://odysee.com/@FlowerPower:b/Le-Doctothon-4

Et :
@Stéphane : https://odysee.com/@St%C3%A9phane:2
👁video a steph👁


Et enfin :
Partie 1 - https://crowdbunker.com/v/Dqy5IHSxGN
Partie 2 - https://crowdbunker.com/v/9IknyqNWsi
Partie 3 - https://crowdbunker.com/v/F7fHygjzSr
Partie 4 - https://crowdbunker.com/v/jbnJIAGfHE

Et le groupe Telegram : https://t.me/MediaColeredesRue

Francis Lalanne - La Gente Come Noi - 04.12.2021
https://www.brighteon.com/cd900985-6fad-487c-bd40-1157af296637
Keywords
politiquecovidcrisedoctothon
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Ukrainian Strike Kills Three Humanitarian Workers in Zaporozhye Region, Russian Officials Say

Ukrainian Strike Kills Three Humanitarian Workers in Zaporozhye Region, Russian Officials Say

Garrison Vance
EU Publishes Big Tech Reports on DSA Compliance

EU Publishes Big Tech Reports on DSA Compliance

Belle Carter
Iran&#8217;s President Tells UN Tehran Will Not &#8220;Bow Its Head&#8221; to U.S. Threats

Iran’s President Tells UN Tehran Will Not “Bow Its Head” to U.S. Threats

Garrison Vance
Empty seats, full streets: World rejects Netanyahu&#8217;s genocide denial at the UN

Empty seats, full streets: World rejects Netanyahu’s genocide denial at the UN

Lance D Johnson
Senate Immunity Bid for Former Fauci Aide Collapses

Senate Immunity Bid for Former Fauci Aide Collapses

Morgan S. Verity
Republican Support for Iran War Falls as Fuel Crisis Grows, Polls Show

Republican Support for Iran War Falls as Fuel Crisis Grows, Polls Show

Garrison Vance
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy