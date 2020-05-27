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Refusez le plan COVID-19 de la Fondation Rockefeller
webzen
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3 views • May 27, 2020
Le 21 avril 2020, la Fondation Rockefeller a dévoilé un plan qui préconise un contrôle militarisé pour lutter contre le COVID-19.

Mais qu'en est-il réellement?

Dans ce vidéo, je vous parle du plan et de ses objectifs qui ambitionnent d'administrer quelques 30 millions de tests de COVID-19 par semaine, en 6 mois. À un prix de marché de 100$US par test, ce plan de la Fondation Rockefeller coûtera des milliards de dollars, par semaine, aux contribuables qui paieront pour se faire contrôler par un "Corps" de 100 à 300 individus payés 40,000$US par an.

Ce plan est détaillé, dans cet article:

https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&t=1275

Et vous pouvez aussi consulter les documents .pdf détaillés (que je n'ai pas eu le temps d'analyser, avec vous, pendant mon vidéo).

À la lumière de ce que j'ai appris, je compte REFUSER ce plan de la Fondation Rockefeller qui manifeste l'intention de l'instaurer aux États-Unis et "à l'international", ce qui comprend vraisemblablement le Canada et le Québec.

C'es la raison pour laquelle les Québécois doivent prendre acte de ce plan, le comprendre et se faire leur propre idée, à son sujet.

= = == -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- == = =

Si vous aimez mon travail, vous pouvez me faire un don, ici:

https://www.paypal.me/logixca

Tous vos dons m'encouragent à continuer, chaque petite somme fait une différence.

= = == -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- == = =

Pour télécharger le fureteur gratuit qui respecte votre vie privée, c'est ici:

https://bit.ly/3c0lXYX
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