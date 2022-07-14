ANOTHER WALGREENS BIOWEAPON JAB CENTER WITH LARGE 5G TOWER BEHIND IT: AI GRID REGISTRATION!?!

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IF YOU WATCH AND SUPPORT MY REPORTS AND ANTI GLOBALIST ACTIVISM EMAIL YOUR $$ PLEDGE TO
[email protected] FOR PAYMENT INSTRUCTIONS OR:
1-GO TO MONEYGRAM.COM
2-PAY ONLINE WITH A VISA/MC CARD OR OTHER
3-FILL IN RECEIVER "JONATHAN ADLER, PHOENIX ARIZONA"
4-AFTER YOU DO TRANSACTION, 8 DIGIT CODE WILL APPEAR ON SCREEN.
5- EMAIL [email protected] WITH YOUR NAME, CITY, STATE AND THE 8 DIGIT NUMBER.
Email me with any questions