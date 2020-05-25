Tentative de normalisation de la distanciation sociale

Dans mon titre, je parle de "tentative" parce que la distanciation sociale ne fait absolument pas consensus. Ni au Québec, ni ailleurs. Il s'agit bel et bien d'un recul historique de nos libertés et pour un grand nombre de citoyens, c'est inacceptable.Rappelons que c'est d'ailleurs la toute première fois de l'histoire connue que le confinement s'adresse aux gens... en santé! D'habitude, ça s'adresse aux malades ou aux gens "fragiles" mais là, au Québec, ce sont les 8,45 millions de Québécois qui ont été confinés "volontairement", avec les effets catastrophiques qu'on observe sur la santé psychologique, physique et économique de nombreux concitoyens.Les parcs et les restaurants ont beau rivaliser d'ingéniosité pour "normaliser" les règles de distanciation sociale, ça ne fait qu'amplifier le ridicule des règles qui ont été unilatéralement imposées aux populations du monde entier. Sans consultation ou recours pour rendre nulles ces directives descendues directement de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les règles de distanciation sociale dévoilent un agenda pour le peuple qui, à l'évidence, ne vient absolument pas du peuple.Toutes mes notes concernant les sujets que j'abord, ainsi que des hyper liens utiles, se trouvent dans mon forum:==. ===. ==Si vous appréciez mon travail et voulez m'aider à continuer à faire mes "live", vous pouvez me faire un don, ici:Tous vos dons m'encouragent à continuer, chaque petite somme fait une différence.