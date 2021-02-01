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Comment tenir après un an de combat ? - CDL75 - Jean-Jacques Crevecoeur
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Le combat au service de la lumière et de la vérité, en tant que gardien(ne) de l'Humanité est loin d'être terminé. Je vous donne quelques conseils pour rester sereins et centrés au cœur de ce marathon.
Quelques références pratiques :
— SIGNEZ LA PÉTITION DE SOUTIEN À FRANCE SOIR : https://www.change.org/p/emmanuel-macron-soutien-%C3%A0-france-soir-mobilisation-contre-la-censure?recruiter=1177452041&;utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Publication de cette vidéo : lundi 01 février 2021
Le combat au service de la lumière et de la vérité, en tant que gardien(ne) de l'Humanité est loin d'être terminé. Je vous donne quelques conseils pour rester sereins et centrés au cœur de ce marathon.
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— SIGNEZ LA PÉTITION DE SOUTIEN À FRANCE SOIR : https://www.change.org/p/emmanuel-macron-soutien-%C3%A0-france-soir-mobilisation-contre-la-censure?recruiter=1177452041&;utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
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