Sound of Freedom (Η φωνή της Ελευθερίας) - Trailer

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📍 «Sound of Freedom»: Μια ταινία που αποκαλύπτει τους μηχανισμούς προώθησης της παιδοφιλίας και τα κυκλώματα σωματεμπορίας ανηλίκων στις ΗΠΑ
🔺 Μία ταινεία βασισμένη σε αληθινά γεγονότα και τις εμπειρίες του Τιμ Μπάλαρντ, πρώην πράκτορα της Ειδικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και ιδρυτή της οργάνωσης Operation Underground Railroad (OUR)
👉 Η συνέχεια του άρθρου ΕΔΩ: https://nioland.substack.com/p/sound-of-freedom-trailer
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