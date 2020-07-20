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Panopticon - De online docu over jouw privacy
Moerstaal
Moerstaal
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8 views • July 20, 2020
Peter Vlemmix, 25 september 2012

Panopticon is een documentaire die de huidige staat van privacy in Nederland onderzoekt tegen de achtergrond van een steeds digitaler wordende wereld. De titel is een Grieks woord en betekent alziend.
In de documentaire somt Vlemmix een aantal schendingen van privacy op, zoals gezichtsherkenning in Rotterdamse trams, nummerbord-opslag bij snelwegen, psychiatrische dossiers bij verzekeraars en overheid en deep packet inspection. Nederland blijkt laag te staan op privacylijsten. Voor veel mensen prevaleert opsporing boven privacy. Vlemmix maakt een vergelijking met Duitsland, waar hij meer privacybewustzijn aantreft, volgens de documentaire als gevolg van de herinnering aan het nazibewind. De documentaire bevat interviews met onder anderen Alexander Klöpping, Brenno de Winter en Inez Weski.
De documentaire werd op 9 januari 2014 onder de titel Panopticon: illusie van privacy uitgezonden door BNN op Nederland 3.

https://petervlemmix.com/portfolio-item/panopticon/
https://www.imdb.com/title/tt2486744/
Keywords
privacynederlandpanopticonmoerstaaldocumentaire
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