Juego de bajos en la guitarra para pasar a la subdominante - Pt2

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🎥 Haciendole seguimiento al vídeo que publiqué hace ya 3 o 4 años atrás, llamado "Juego de bajos en la guitarra para pasar a la subdominante", ahora presentaré otro juego de bajos para pasar de DO a FA, de FA a SIb y de RE a SOL.
🗓️ [Publicado 3 abr 2020]
Juego de bajos en la guitarra para pasar a la subdominante
https://www.brighteon.com/ffbb3c1b-08f3-436c-b6a8-f305d501380b
🔗 Listas automáticas:
☑ GuitarraVallenata Acompañante
https://www.brighteon.com/watch/c08ec328-689c-41e1-be0f-794c2fe5ee6c?index=1
☑ GuitarraVallenata Acompañante II
https://www.brighteon.com/watch/d047c8ef-fffc-419d-9517-773286d240ef?index=1
☑ Técnicas para acompañar:
https://www.brighteon.com/watch/5e069ea7-023a-4f93-a7f8-ff6dd8cb3c7f?index=1
☑ Rasgueos Vallenatos para tocar con guitarra (Compilados)
https://www.brighteon.com/a211a718-b6b0-4c1d-a6bb-b4d8086f52a3
📨 Contacto: director @ guitarravallenata.org
🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org
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