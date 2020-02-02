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Peegelpilt. Kahe AKTSIASELTSI vaheline Tartu rahu on kehtetu.
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27 views • February 02, 2020
Paljud on ilmselt ootuses, millal Venemaa Riigiduuma tunnistab Tartu rahulepingut ja võtab seega ka omaks kohustuse järgida Tartu rahu kokkuleppe järgset riigipiiri.
Just kõikidele Nendele, kes ei tea veel massajakirjanduse ja ajaloolaste valede tõttu Eesti tegeliku minevikku, Nendele ma teatangi, et seda Eesti Vabariiki, mis sõlmis mainitud Tartu rahulepingu, enam alates 1934. aasta 12.-st märtsist olemas ei olegi, nagu pole praeguse Vene Föderatsiooni näol olemas enam ka teist osapoolt, NSVL õigusjärglast...
Vaadake ka Viktor Siilatsi salvestust:
https://www.youtube.com/watch?v=tEmddxak5DM
ning kuulake vabadussõdalaste hümni:
https://www.youtube.com/watch?v=btXynDxdo2Y&t=2s
Just kõikidele Nendele, kes ei tea veel massajakirjanduse ja ajaloolaste valede tõttu Eesti tegeliku minevikku, Nendele ma teatangi, et seda Eesti Vabariiki, mis sõlmis mainitud Tartu rahulepingu, enam alates 1934. aasta 12.-st märtsist olemas ei olegi, nagu pole praeguse Vene Föderatsiooni näol olemas enam ka teist osapoolt, NSVL õigusjärglast...
Vaadake ka Viktor Siilatsi salvestust:
https://www.youtube.com/watch?v=tEmddxak5DM
ning kuulake vabadussõdalaste hümni:
https://www.youtube.com/watch?v=btXynDxdo2Y&t=2s
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