ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.. με Αποδείξεις και Αδιάσειστα στοιχεία...

ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ: Ήταν όλα ένα θέατρο... Δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία στη βάση του υπουργείου εσωτερικών.. Ούτε πρακτικό νούμερο δύο..

Σύμφωνα και με το Ευρωπαϊκό συμβούλιο δεν έγιναν εκλογές στην Ελλάδα στις 21/5/23 ενώ αναφέρονται όλες οι υπόλοιπες...

Οι εκλογές έχει καταγραφεί ότι θα γίνουν στις 15/10/23 ...

Μπορείτε να το επαληθεύσετε στους παρακάτω συνδέσμους

https://ekloges.ypes.gr/current/v/home/parties/



https://ekloges.ypes.gr/praktiko



https://ekloges.ypes.gr/srt/pdf/praktiko/c/v/dc76.pdf



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

https://www.coe.int/en/web/electoral-assistance/2023-electoral-calendar



