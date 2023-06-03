ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.. με Αποδείξεις και Αδιάσειστα στοιχεία...

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ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ: Ήταν όλα ένα θέατρο... Δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία στη βάση του υπουργείου εσωτερικών.. Ούτε πρακτικό νούμερο δύο..
Σύμφωνα και με το Ευρωπαϊκό συμβούλιο δεν έγιναν εκλογές στην Ελλάδα στις 21/5/23 ενώ αναφέρονται όλες οι υπόλοιπες...
Οι εκλογές έχει καταγραφεί ότι θα γίνουν στις 15/10/23 ...
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