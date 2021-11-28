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THE UK,s PROFESSOR PIERS CORBIN ON CLIMATE CHANGE! - REAL TRUTH AND REAL SCIENCE! + CHECK THE DESCRIPTION FOR A SCOOP!
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80 views • November 28, 2021
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A UK COMPANY THAT LOOKS LIKE ITS DISSOLVED BUT SEEMS NOT! AND ANOTHER WAS CALLED MICRON - DEALT IN BIG PHARMA SPECIAL ADATIVES/CHEMICALS AND REMOTE CONTROL MICRO CHIPPED THINGS - CLICK BELOW! AND START DIGGING! FOLLOW THE MONEY!
https://duckduckgo.com/?q=WHO+IS+NORCIM&;t=brave&ia=web
https://www.norchim.com/
NEW VARIANT??? - https://www.brighteon.com/7c29d66e-2f0d-41d1-83dd-c686c0efb2b9
UK - THE DOUBLE JABBED ARE FINALLY WORKING IT OUT! - https://www.brighteon.com/7a2406e8-47b6-431a-8b28-ec2f5935f260
Kary Mullis - The Full Interview with Gary Null - https://www.brighteon.com/4d2bfe6a-5b29-45c5-80a1-7605aadb2cd0
watch out its above you! 5G HIDING IN PLAIN SIGHT - THE HIDDEN KILLER - https://www.bitchute.com/video/LxO6EY4AcTNQ/
Neil Ferguson exposed by Dr Khoo at King's College. People are not standing for the LIES anymore! - https://www.brighteon.com/2c052f47-5c73-4281-918a-04cdd2c446f6
YOU GO GIRL - THATS THE WAY! - YOU GO GIRL! - SO SAFE AND SO EFFECTIVE! https://www.bitchute.com/video/AZhgktVz6Uf0/
Murder!, Just Hours After Publishing The Secret Of The Vax The Dr. Is Dead - https://www.brighteon.com/d8896279-e2ca-45ea-9a70-080ffdd00bbc
THIS IS ONE OF MY MOST IMPORTANT VIDEOS..! GRAPHINE OXIDE - https://www.brighteon.com/9ef7f230-519a-4905-8b79-84d53ec2da90
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